La police de Fredericton va vérifier pourquoi des sans-abris demeurent sous la tente

Il a annoncé cette intention durant une réunion du comité municipal sur la sécurité publique. Des conseillers municipaux ont expliqué que ces renseignements seraient utiles pour déterminer s’il faut modifier ou améliorer les services aux sans-abris.

M. Gaudet a indiqué que les principales raisons qui seraient invoquées durant un dialogue entre cette communauté et le gouvernement pourraient servir de base à un filet de protection sociale.

L’itinérance est problématique pour des municipalités au Nouveau-Brunswick depuis quelques années. Des organismes communautaires s’efforcent d’aider ces personnes qui vivent dehors par temps froid.

À Moncton, notamment, une intervenante a récemment plaidé pour l’ouverture d’un refuge offrant des services de prévention des surdoses et qui pourrait accueillir les sans-abris interdits dans les autres refuges.

Plusieurs campements de fortune

Martin Gaudet a donné aux membres du comité une mise à jour du plan d’action de la police pour répondre aux préoccupations du public en la matière.

Il a présenté une carte sur laquelle sont indiqués tous les endroits où les agents ont répondu à des signalements de personnes vivant sous la tente dans les deux dernières années.

Il pouvait y avoir dans chaque cas de une à six tentes, a précisé M. Gaudet en ajoutant que les campements plus grands de tentes ne figurent pas sur cette carte.

L'emplacement des campements de fortune de sans-abris à Fredericton qui comptaient au moins une tente dans les deux dernières années. Le chef de la police municipale, Martin Gaudet, l'a présentée le 9 février 2023. Photo : Police de Fredericton

La police a démantelé quelques campements dans la ville l’an dernier à la suite de préoccupations en matière de sécurité.

M. Gaudet précise que lorsque des citoyens signalent qu’une personne vit sous la tente, la police fait tout d’abord appel à des travailleurs sociaux qui tentent d’encourager cette personne à se rendre plutôt dans un refuge.

Il faut parfois plusieurs jours d’efforts pour les convaincre, explique le chef de la police. Dans certains cas, quand ils refusent carrément de quitter les lieux, les agents interviennent pour les faire partir. Puis, les mêmes campeurs réapparaissent ailleurs quelques jours plus tard, dit-il.

Des données utiles, selon une conseillère municipale

La conseillère municipale Cassandra LeBlanc fait partie de ceux qui ont demandé à la police de vérifier pourquoi des sans-abris ne fréquentent pas les refuges.

Vous ne pouvez pas résoudre un problème sans comprendre ses causes profondes , affirme Mme LeBlanc.

Elle dit croire qu’il est primordial de connaître ces causes pour les présenter aux gouvernements provincial et fédéral afin d’améliorer les politiques publiques et les services en la matière.

La conseillère municipale Cassandra LeBlanc estime que les données recueillies par la police seront utiles pour améliorer les services aux sans-abris. Photo : Radio-Canada / Aidan Cox

Cassandra LeBlanc exprime sa reconnaissance envers les refuges pour leurs efforts, mais elle ajoute qu’il n’est pas nécessairement facile pour tous les sans-abris de fréquenter ces établissements.

Dans certains cas, selon elle, des personnes itinérantes ont un animal de compagnie ou sont en couple et ne veulent pas se séparer pour aller dans un refuge. Elle ajoute que certaines personnes ont un grave problème de toxicomanie et ne fréquentent pas les refuges parce que la consommation de drogue y est interdite.

Mme LeBlanc conclut que les renseignements recueillis par la police municipale seront aussi utiles aux autres organisations et agences qui tentent aussi de mieux comprendre pourquoi des personnes préfèrent vivre à l’extérieur.