Gicleurs obligatoires : cinq RPA de l’Outaouais devront respecter le délai imposé

À première vue, il peut être alarmant de constater que l’Outaouais, à 59 %, est la région du Québec ayant la plus forte proportion de résidences privées pour aînés (RPA) sans gicleurs automatiques. En réalité, seulement 5 des 58 RPA ont jusqu’à décembre 2024 pour en installer.

La raison : les résidences de neuf [résidents] et moins ne sont pas dans l’obligation de poser des gicleurs. C’est un programme de prévention différent. En Outaouais, il reste donc cinq résidences à [équiper de gicleurs] sur le territoire , a indiqué la coordonnatrice de l’amélioration de la qualité pour le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, Chantal Desjardins.

Du même souffle, elle a précisé que les dirigeants des RPA concernées peuvent obtenir du financement grâce à une subvention du ministère, qui ne couvre pas 100 % des coûts , toutefois.

Chantal Desjardins évalue à 6000 $ la facture pour l’installation d’un gicleur dans une seule chambre. En milieu rural, il y a des coûts supplémentaires qui s’ajoutent, entre autres parce que certaines résidences n’ont pas de système d’aqueduc, comme c’est le cas en territoire urbain.

La facture exorbitante pourrait inciter certaines RPA à diminuer leur nombre de résidents à neuf personnes, afin de ne plus être obligées d’installer des gicleurs automatiques.

Dans d’autres cas, elles pourraient même fermer leurs portes, mais Mme Desjardins précise qu’à l’heure actuelle, ce ne sont pas des discussions qu’on a .

On va les accompagner. On ne peut pas se permettre de perdre nos résidences. On veut aussi garder nos résidents dans leur propre milieu de vie, où ils ont grandi, que ce soit en milieu rural ou urbain.

Outre l’installation des gicleurs, beaucoup d’autres dépenses peuvent s’ajouter : les consultations, les aménagements des lieux, le déplacement de certains résidents, l’ajout de sorties extérieures et de sorties d’urgence , énumère Mme Desjardins.

Gicleurs ou pas, des protocoles existent

Lorsqu’il est question de gicleurs dans les résidences pour personnes âgées, beaucoup de gens font aussitôt le lien avec la tragédie de L'Isle-Verte, dans laquelle 32 personnes ont perdu la vie en 2014.

Depuis, le gouvernement du Québec a obligé les RPA à se munir de gicleurs d’ici décembre 2024.

Les résidences qui n’ont pas de gicleurs ont tout de même établi certains protocoles afin d’éviter une tragédie.

Il y a un programme d’accompagnement, un plan avec les services d’incendie. Quand il y a des embûches dans les délais d’évacuation, on peut relocaliser nos résidents pour que ce soit plus facile pour eux. On y travaille de façon très sérieuse.

Le PDG du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Marc Fortin, abonde dans le même sens.

Avec L'Isle-Verte, plusieurs choses ont été mises en place avec les résidents et les services d'incendie. Il ne faut pas s'inquiéter. Il y a des détecteurs de fumée, et le nombre d'employés la nuit a été rehaussé.

Avec les informations de Rosalie Sinclair