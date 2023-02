La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a publié une alerte d’urgence en raison de la présence de deux suspects armés dans les régions de Lanark et Sharbot Lake, à l’ouest d’Ottawa.

La PPO enquête sur les deux suspects et demande aux résidents de ces secteurs de rester chez eux et de fermer leurs portes et fenêtres.

La population est également invitée à signaler toute personne suspecte, mais la PPO demande de ne pas s’en approcher et de composer le 911.

Plus de détails à venir.