Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est le 2e plus grand donneur d’organe au Québec

Si les conditions sont gagnantes dans la région, c’est notamment à cause de la formation et des suivis mis en place par les professionnels de la santé.

« Depuis plusieurs années, les responsables des centres hospitaliers ont mis en place une série de changements et d’adaptations. Il y a un comité de dons d’organes actifs dans votre région qui s’assure de réviser les processus et que chaque professionnel comprenne bien c’est quoi un donneur potentiel. Ça, c’est vraiment important. Vous êtes très efficaces et c’est ça qui vous démarque des autres régions. » — Une citation de Sylvain Lavigne, directeur des soins infirmiers et du soutien aux établissements chez Transplant Québec

Seulement 1 % des décès en centre hospitalier répondent à tous les critères pour le don d'organes. Selon M. Lavigne, le rein demeure l’organe le plus prélevé et transplanté.

Sylvain Lavigne, directeur des soins infirmiers et du soutien aux établissements chez Transplant Québec (archives). Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Il est calculé que dans la région, pour l’année 2022, le taux de donneurs potentiels est de 13 sur 100 000 habitants. En plus du contexte de l’ AMM , les Québécois seraient de plus en plus nombreux à faire connaître leurs dernières volontés.

Plus de 50 % de la population au Québec ont signifié leur volonté, ce qui est une bonne chose. C’est également le reflet que les professionnels de la santé sont de plus en plus habiles à identifier un donneur potentiel. On le remarque par les chiffres qu’on publie qui est un record cette année , a expliqué Sylvain Lavigne en entrevue à l'émission C'est jamais pareil.

Au niveau de la transplantation, le Québec se trouve en milieu de peloton sur l’échiquier mondial. Une situation qui pourrait changer puisque sur le plan de l’ AMM , les Québécois font bonne figure, selon M. Lavigne.