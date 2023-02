50 M$ pour la construction d’un nouveau centre de biofabrication à Charlottetown

Un nouveau centre de biofabrication sera construit à l’Île-du-Prince-Édouard. Les gouvernements fédéral et provincial investissent chacun 25 millions de dollars dans ce projet.

Le centre BioAccelerator sera un centre de recherche, de fabrication et de formation.

Cette nouvelle infrastructure de 75 000 pieds carrés sera construite dans le BioCommons Research Park à Charlottetown et devrait ouvrir ses portes à l’automne 2025.

Cette nouvelle installation rehaussera considérablement la réputation de notre province en tant que chef de file de la recherche et de l'innovation en biosciences , affirme le premier ministre Dennis King.

La ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’APECA, Ginette Petitpas Taylor, précise que le domaine des biosciences a un potentiel énorme dans la province, mais aussi ailleurs en Atlantique.

Le centre qu’on annonce, c’est un centre d’excellence, c’est vraiment un incubateur, on veut s’assurer aussi qu'on peut attirer d'autres talents ici dans la région, ici à l’Île-du-Prince-Édouard, mais aussi en collaboration avec les autres provinces , dit-elle.

Ginette Petitpas Taylor, ministre des Langues officielles et ministre responsable de l'APECA (archives) Photo : Radio-Canada

Ginette Petitpas Taylor croit que ce nouveau centre permettra d’attirer plus de travailleurs qualifiés en Atlantique.

La taille du secteur des biosciences à l'Île-du-Prince-Édouard a quadruplé depuis 2012. Il compte maintenant plus de 65 entreprises et plus de 2300 travailleurs qualifiés.

Et pour le maire de Charlottetown, ces nombres ne feront qu’augmenter, en raison de la création du centre BioAccelerator.

L’investissement dans les sciences et dans la biologie, c'est le futur pour notre ville et pour l’Île-du-Prince-Édouard , lance-t-il.

Avec des informations de Gabrielle Drumond