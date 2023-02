Le manque d’ambulanciers atteint des sommets sur la Côte-Nord

Le CISSS de la Côte-Nord recense, dans une dizaine de municipalités nord-côtières, de Forestville à Natashquan, un total de près de 260 jours de rupture de service en moins d'un an.

Les localités les plus touchées sont Baie-Comeau et Sept-Îles, suivies par Havre-St-Pierre, Natashquan et Les Escoumins.

Nombre d’heures de rupture de service dans les dernières années : 2021-2022 : 3 983 heures

2020-2021 : 2 254 heures Source: CISSS de la Côte-Nord

Un manque d'ambulanciers qui résident et travaillent dans la région est entre autres à l'origine du problème, selon le directeur général de l’entreprise ambulancière qui dessert la Côte-Nord, Paraxion, Laurent Hamel.

La pénurie de main-d'œuvre est systémique et touche l'ensemble du réseau québécois. Aussi, plus on va en région, plus c’est difficile de recruter. C’est une vraie tempête, on sort de trois ans en première ligne de la crise sanitaire, donc on a inévitablement perdu des joueurs , souligne-t-il.

« Travailler sur un long littoral et être le dernier filet de sécurité en première ligne pour la population c’est vraiment difficile. » — Une citation de Laurent Hamel, directeur général de Paraxion

Le président du syndicat des ambulanciers paramédicaux de la Moyenne et Basse-Côte-Nord, Danielle Charette, confirme que plusieurs ambulanciers ont quitté la région. Toutefois, il soutient que ceux-ci ont quitté leur emploi en raison de l’absence de conditions de travail convenables .

Il affirme que 17 ambulanciers membres de son syndicat ont quitté leur emploi en 2022.

Le recrutement à l’extérieur de la région

Afin d’assurer la présence des ambulanciers sur l’ensemble du territoire nord-côtier, Paraxion doit faire affaire avec des ambulanciers de l’extérieur. Les gens sont très sensibles au fait que s’ils ne viennent pas travailler dans la région, on ne pourra pas assurer le service partout , confie Laurent Hamel.

Pour sa part, Daniel Charette explique que les employés d'agence qui sont appelés en renfort obtiennent parfois de meilleures conditions de travail de la part de l'employeur Paraxion.

Toutefois, Laurent Hamel, mentionne que le taux horaire des employés de l’extérieur n’est pas supérieur à celui des travailleurs locaux. Il indique que l’entreprise offre plutôt des compensations.

On va rembourser leur kilométrage, leur repas, leur hôtel parce que c’est un défi de travailler en région. On ne va pas les payer plus cher, mais on va les dédommager pour les frais encourus pour venir nous aider au taux prévu par l’impôt , précise-t-il.

Il ajoute que les employés locaux peuvent eux aussi être dédommagés. S’ils partent de Sept-Îles pour nous dépanner à Rivière-au-Tonnerre, on va aussi payer leur kilométrage et leur offrir des primes de contribution , explique Laurent Hamel.

La relève

Alors que la Côte-Nord a fait état d'un nombre record de ruptures de services ambulanciers en 2022, le Cégep de Baie-Comeau salue les efforts de Paraxion.

En effet, le cégep applaudit l'entreprise qui permet à ses ambulanciers de prendre du temps pour enseigner aux étudiants du programme en soins préhospitaliers d'urgence.

Le directeur des études par intérim du Cégep de Baie-Comeau, Roland Morin, est sûr que l'investissement de Paraxion dans le programme d'études finira par lui apporter une main-d'œuvre en retour.

Je sais que ça met une grande grande pression sur ces entreprises-là, mais nous, dans notre région, ils font le maximum pour nous aider à former des gens qui, éventuellement, vont retomber dans leur cadre de travail , croit Roland Morin.

Une première cohorte d'une dizaine d'étudiants graduera du programme en soins préhospitaliers d'urgence du Cégep de Baie-Comeau en mai.

À l’heure actuelle, 90 des 140 postes nécessaires pour assurer le service d'ambulance dans la région sont comblés.

