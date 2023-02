GNL : Le Canada a-t-il manqué le dernier bateau?

Pour le gouvernement albertain, la question ne fait pas débat. Son Centre de l'énergie canadienne vante un marché mondial de 157 milliards de dollars américains (209 milliards de dollars canadiens). Des pays du monde entier s'intéressent [à notre gaz naturel]. Le Japon, la Corée du Sud et l’Allemagne viennent nous voir pour demander notre aide , affirme le ministre albertain de l’Énergie, Peter Guthrie, qui est en mission en Europe cette semaine.

Son optimisme n’est toutefois pas contagieux. Malheureusement, j'ai peu confiance que la situation va débloquer dans les prochaines années , dit le doyen du Collège des sciences sociales et humaines de l’Université de l’Alberta, Joseph Doucet.

La liste des obstacles qu’il établit est longue : Les tensions entre les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral, l’incertitude politique sur les stratégies pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et ce que cela implique pour la production et l’exportation de ressources comme le gaz naturel, et, bien sûr, il ne faut pas minimiser l’importance de l’opposition locale et sociale à différents projets.

Selon lui, il y a eu peu de progrès accompli en vue d'abattre ces barrières, ce qui le rend pessimiste quant à l’établissement d’autres projets d’envergure.

La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, a entrouvert la porte à une collaboration prudente avec le premier ministre Justin Trudeau sur les questions énergétiques. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Les relations entre l’Alberta et Ottawa s’enveniment régulièrement. La réponse du gouvernement fédéral aux demandes de GNL du chancelier allemand et au premier ministre japonais a été tiède, sans compter que des membres des Premières Nations et des environnementalistes s’opposent encore vigoureusement au projet LNG Canada et au gazoduc Coastal GasLink qui l'alimentera, même si sa construction est bien avancée.

Autorisation, autorisation, autorisation… Cela reste le plus gros défi du développement du gaz naturel liquéfié , a affirmé le président-directeur général d’Enbridge, Greg Ebel, lors de la conférence de présentation des résultats financiers de l’entreprise. En entrevue avec La Presse canadienne, il a affirmé que le pays avait perdu une décennie . Je préférerais investir dans ma cour, mais si ce n’est pas possible, nous allouerons le capital là où c’est possible , a-t-il ajouté.

Dans une réponse à des questions par courriel, le ministère fédéral des Ressources naturelles a affirmé qu'il a amélioré le processus réglementaire.

« Un seul projet de GNL a déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre de la nouvelle réglementation. [...] Cela signifie que si des règlements fédéraux ont empêché des projets de GNL proposés d'aller de l'avant au Canada, ce sont les règlements mis en place par le gouvernement précédent », a indiqué Keean Nembhard, l’attaché de presse du ministre. Il a ajouté que c’est aux promoteurs de promouvoir des projets économiquement viables .

Un Canada moins compétitif

Pendant que le Canada piétine, d’autres pays ont mis le pied sur l’accélérateur, note le professeur à HEC Montréal Pierre-Olivier Pineau.

Depuis 2016, sept installations ont été construites aux États-Unis. Trois autres verront le jour en 2024-2025, et 12 autres ont été approuvées. La croissance a été à ce point forte que les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de GNL , dépassant l’Australie et le Qatar.

Les États-Unis ont fourni près de la moitié des besoins en GNL de l'Europe en 2022, selon l'administration américaine de l'énergie. Photo : Reuters

Le Canada a eu de la peine à s’imposer sur la scène internationale auprès des clients parce que les délais de construction et d’autorisation étaient trop grands, et les coûts, trop élevés par rapport aux compétiteurs étrangers , souligne Pierre-Olivier Pineau.

Les conditions économiques ne vont pas en s’améliorant, selon un récent rapport  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) de l’Institute for Energy Economics and Financial Analysis.

Les coûts du projet Coastal Gaslink, qui doit transporter du gaz naturel du nord de la Colombie-Britannique à l'installation de liquéfaction LNG Canada à Kitimat, ne cessent d’augmenter. La dernière estimation de l’entreprise TC Énergie atteint plus de 14 milliards de dollars, le double du coût moyen d’un projet dans le golfe du Mexique, selon le rapport.

Amortir un tel investissement pourrait forcer TC Énergie à demander des tarifs élevés aux producteurs gaziers qui auraient donc plutôt avantage à envoyer leur produit vers les États-Unis, ajoute l’auteur du rapport, Clark Williams-Derry.

Mais est-ce une mauvaise chose?

Toutefois, tous ne déplorent pas le fait que le Canada n’a pas réussi à multiplier les projets d’exportation de gaz naturel liquéfié.

Selon Jan Gorski, de l’Institut Pembina, les intérêts économiques de l’Alberta vont à l’encontre des intérêts environnementaux de la Colombie-Britannique. Si ces projets se construisent, d'importantes quantités d’émissions seront produites, ce qui nuira aux cibles climatiques , souligne-t-il.

Il ajoute que la hausse de la demande de GNL est temporaire.

« Ce qu’on voit en Europe, c’est un mouvement vers moins d’hydrocarbures et plus d’énergies renouvelables. » — Une citation de Jan Gorski, Institut Pembina

Il n’est pas le seul à s’interroger sur l’avenir de la demande. Dans ses prévisions annuelles, la pétrolière BP prédit une augmentation certaine de la production mondiale de GNL jusqu’en 2030. Au-delà, les scénarios prennent des chemins opposés, selon le rythme de décarbonisation planétaire.

Son scénario le plus modéré projette une croissance continue entre 2030 et 2050. Dans les deux autres, la production plonge de 40 %.

Les difficultés à développer des projets au Canada pourraient peut-être ultimement se révéler comme étant un bienfait pour l'industrie en lui évitant d'investir dans des actifs qui s'avéreraient non rentables dans le futur , résume le professeur de HEC Pierre-Olivier Pineau.

Il ajoute toutefois que la réalité se situera probablement entre les deux extrêmes. Il va rester une consommation. Est-ce que cette consommation va croître énormément parce qu'on voudra se départir du charbon [...]? C'est incertain , dit-il.

Une nouvelle vague de petits projets

Ces bémols et ces incertitudes ne dissuadent ainsi pas l’apparition de nouveaux projets, quoique beaucoup plus petits. Woodfibre, dans le sud de la Colombie-Britannique, qui prévoit démarrer la construction de son projet en septembre, envisage une production de 2,1 millions de tonnes de GNL par an, soit sept fois moins que la première phase de production de LNG Canada.

À Terre-Neuve-et-Labrador, l’entreprise LNG NL propose de récupérer le gaz naturel des plateformes d’extraction de pétrole, de le transporter par pipeline et de le liquéfier pour l’exporter vers l’Europe. Le projet, s’il est approuvé, produirait 1,6 million de tonnes de GNL par an à partir de 2030.

Je ne suis pas découragé [par les échecs du passé] parce que les conditions du marché sont totalement différentes aujourd’hui, affirme le président-directeur général de LNG NL, Leo Power. Ce que les gens oublient, c’est le désir insatiable d’un monde en développement pour des formes d’énergie propre, bon marché et sûre.

Leo Power note qu'à cause de sa position géographique, son projet offrirait des temps et des coûts de transport beaucoup plus compétitifs que les installations du golfe du Mexique.

Il le voit comme un test pour une exploitation beaucoup plus massive du gaz naturel au large de la province. Il reconnaît toutefois que le projet est jeune et qu’un long processus de réglementation l’attend.