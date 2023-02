David Fortin : une vie avec lui, une autre sans

Le 10 février 2009, David Fortin quitte la résidence familiale d’Alma sans jamais être revu. Le jeune de 14 ans, victime d'intimidation, devait se rendre à l'école Camille-Lavoie, mais n'est jamais monté à bord de l'autobus scolaire. Quatorze ans plus tard, sa famille et ses proches sont toujours sans nouvelle de lui et gardent un mince espoir de le revoir.

Comme c’est le cas à chaque année qui passe sans son fils, Caroline Lachance lui adresse un long message. Une lettre qui pourrait peut-être se rendre à son enfant, mais surtout qui permet de le garder vivant dans l’esprit des gens, qu’il ne soit pas oublié après tout ce temps.

La mère de famille ne s’en cache pas, aussi douloureux soit-il, l’exercice lui permet de traverser plus facilement cette difficile période. C'est grâce à la vague d’amour et de soutien en provenance du public qu'elle y parvient.

Se nourrir d’espoir 14 années se sont écoulées depuis ton départ

14 années où j’ai pu vivre avec toi

Et voir ton si beau sourire, souvenir précieux

Je me pose toujours les mêmes questions et je n’ai toujours pas les réponses

Chaque jour tu es dans mes pensées, mes prières, mon quotidien

Tu me manques énormément et encore davantage avec les années

J’aimerais tellement pouvoir partager plein de choses avec toi

C’est bien ça le plus difficile, tu n’es pas là

J’espère continuellement que le grand jour arrivera, ton retour

Tu sais, plein de personnes le souhaitent autant que moi

Ne pas savoir où tu es et si tu es toujours là

Ne pas savoir si tu souffres ou as souffert

Comment as-tu pu déjouer toutes ces personnes qui te cherchaient

Je me dois encore d’arrêter de penser à ce qui a pu t’arriver

Ça me fait trop mal et je tomberais à nouveau,

Et je ne crois pas que je serais capable de me relever

Ton père, ta sœur sont mes appuis ainsi que la famille et amis

Mon travail me permet de m’évader, de chasser mes pensées difficiles

Je suis portée par tellement de gens que je ne connais pas,

Qui me parlent de toi et souhaitent la bonne nouvelle… ils t’aiment

Je te promets de toujours continuer d’espérer te prendre dans mes bras

Pour te dire que je t’aime du plus profond de mon cœur

En attendant que mon souhait le plus cher se réalise…

Je t’aime mon beau David…et tu me manques tellement Maman pour toujours

Toujours l’espoir

Les parents du disparu ne vivent pas de deuil. Caroline Lachance l’explique par le fait que son fils n’a pas été retrouvé mort. Pour nous, David est toujours vivant, même si on peut penser le contraire, qu’il y ait plus de chances que ce soit le contraire , précise la mère.

Quatorze ans plus tard, une parcelle d’espoir persiste toujours. La mère est habitée par l’idée qu’elle pourrait revoir son fils et le serrer dans ses bras. C’est fort probablement ce qui la garde debout. Elle a fait la promesse de garder vivant cet espoir. Une promesse qu’elle tient encore aujourd’hui.

Certaines journées et périodes de l'année ravivent le vide laissé par le départ encore inexplicable de David Fortin. Aujourd'hui, il aurait 28 ans.

Malgré cette plaie béante, le temps a, en quelque sorte, fait son œuvre. On a repris une vie avec un semblant de normal si on peut dire. Mais c’est certain que David nous manque toujours dans cette vie, ce quotidien , témoigne-t-elle. Le fort soutien de l’entourage, c'est ce qui a permis à la famille Fortin de reprendre goût à la vie et même d’y déceler des bonheurs et des joies.

L’Organisme Enfant-Retour Québec fait, depuis une quinzaine d’années, partie de la vie des Fortin. Ils sont, pour eux, bien plus qu’une équipe qui assiste les parents d’enfant porté disparu. Ce regroupement permet à ceux qui sont toujours sans nouvelle de leur enfant de partager une peine incomprise par la majorité d’entre nous.

De longues années

Jamais Caroline Lachance n’aurait pu se douter qu’elle aurait à apprendre à vivre sans son fils. Autant de temps sans lui semblait inconcevable.

Quand c’est arrivé, je voyais les autres que ça faisait un ou deux ans, je me disais, nous, ça fait juste une journée, 48 heures, peut-être une semaine. Ensuite, tu es rendu à un mois. Tu te dis : on se rendra pas à un an. Aujourd’hui, on est rendu à 14 ans , se remémore-t-elle.

David Fortin avait 14 ans lorsqu'il a disparu, en 2009. Un portrait-robot présente ce à quoi il pourrait ressembler à l'âge de 23 ans. Photo : Radio-Canada

La mère de famille refuse dorénavant de lire tout ce qui concerne l’intimidation. Les cas médiatisés la ramènent toujours à ce que son fils vivait. Je ne peux plus me permettre cela , ajoute Mme Lachance.

Les froides journées d’hiver et la noirceur en fin de journée sont également difficiles pour elle. Cela lui rappelle dans quelles conditions son fils a disparu et ce qu'il a pu affronter.

Drame à Laval

Certes bien différente de ce qu’elle a vécu, la tragédie qui s’est déroulée, plus tôt cette semaine, dans une garderie de Laval, renverse Caroline Lachance. Elle croit qu’elle peut, d’une certaine façon, comprendre la tragédie des personnes concernées par le drame.

Oui, c’est lui qui a volontairement quitté. Moi, David est parti pour l’école et je ne l’ai jamais revu. Je pensais aux parents qui ont laissé leurs enfants à la garderie et ne les reverront pas. C’est venu directement dans mon cœur, c’est venu me chercher. Je ne me sentais tellement pas bien , témoigne-t-elle.