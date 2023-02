Des créations en cotte de mailles pour s’émanciper

Son atelier, qui est situé dans sa résidence et tapissé d'affiches revendicatrices, émane la force et la confiance en soi.

C'est d'ailleurs pour briser ses propres chaînes qu'Anna Bloom s'est mise à enfiler, les uns avec les autres, des centaines de petits anneaux en métal, tous les jours, pendant des heures.

« Faut être soi-même, faut foncer! » — Une citation de Anna Bloom, bijoutière spécialisée en cotte de mailles

Pour Anna Bloom, il est important que ses créations en cotte de mailles soient accessibles financièrement et non genrées. Photo : Radio-Canada / Maxime Desmond

Quand j'ai arrêté de travailler à mon ancien emploi pour faire des bijoux, c'était la chose la plus émancipatrice au monde parce que je faisais ce que je voulais, moi, et [je devenais] qui je voulais être , affirme-t-elle.

Et pour Anna Bloom, être soi-même, c'était de devenir bijoutière spécialisée en cotte de mailles.

La cotte de mailles, en fait, il s'agit de petits anneaux en métal, on peut utiliser différents types de métaux, que l'on tisse ensemble , précise l'artiste.

La fabrication d'articles en cotte de mailles demande une grande concentration et beaucoup de patience. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

« C'est comme tricoter des petits anneaux de métal. » — Une citation de Anna Bloom, bijoutière spécialisée en cotte de mailles

On en a vu souvent dans l'époque médiévale quand les gens se faisaient des armures complètes en cotte de mailles pour la protection, ajoute-t-elle.

Quand la patience est de mise

Les pièces fabriquées par Anna Bloom peuvent cependant prendre des heures à assembler. Un seul petit collier ras le cou en cotte de mailles peut compter 500 anneaux et prendre jusqu'à 3 heures de travail.

Un seul petit collier en cotte de mailles peut prendre des heures à fabriquer. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

« Ça prend beaucoup, beaucoup de temps! C'est un par un, il n'y a pas de façon magique pour faire accélérer ça. » — Une citation de Anna Bloom, bijoutière spécialisée en cotte de mailles

Anna Bloom fabrique non seulement des bijoux, mais aussi des vêtements et des accessoires de toutes sortes, de manière autodidacte.

Des créations qui voyagent à travers le monde grâce à ses ventes sur le web avec son entreprise Circle A Chainmail.

Anna Bloom réalise plusieurs projets personnalisés. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

« J'ai fait une brassière, j'ai fait des petites culottes aussi! » — Une citation de Anna Bloom bijoutière spécialisée en cotte de mailles

Je fais des porte-jarretelles! Tout ce qu'on peut porter sur soi, je suis certaine que je peux le faire! J'ai fait une jupe, j'ai fait des tops, j'ai fait un chapeau et un casque de Batman!

Créer pour se rapprocher de soi

L'artiste originaire de Mont-Joli est atteinte d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH).

Elle affirme que la fabrication d'articles en cotte de mailles est la seule activité dans laquelle elle réussit à se concentrer.

« C'était comme une révélation pour moi. » — Une citation de Anna Bloom, bijoutière spécialisée en cotte de mailles

Anna Bloom souhaite que les personnes qui portent ses créations puissent se rapprocher d'elles-mêmes et se sentir puissantes. Photo : Radio-Canada / Jennifer Boudreau

Enfin, j'avais un endroit pour moi où j'étais capable d'être focus. Pour moi, c'est un espace de relaxation et de bien-être aussi.

La création d'articles en cotte de mailles lui permet de s'émanciper, dit-elle.

Le plus beau compliment que j'ai eu de ma vie dans cette carrière-là, ce sont les personnes qui me disent : "quand je mets tes bijoux je me sens forte, [...] je pense que rien ne peut m'arrêter!"

C'est cette confiance en soi et cette force qu'elle tente de transmettre à travers chacune de ses créations.