Les poissons sont de retour dans la rivière Petitcodiac

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour la rivière Petitcodiac : la biodiversité s’agrandit et les poissons sont de retour.

Durant plusieurs décennies, le controversé pont-chaussée, situé entre Moncton et Riverview, empêchait les poissons de remonter la rivière Petitcodiac.

En 2010, des premiers changements ont été apportés : les vannes du pont ont été ouvertes.

Puis, en 2021, un nouveau lien a été inauguré entre Moncton et Riverview. La rivière passe désormais dans un nouveau canal, beaucoup plus large.

Photo aérienne prise le 6 avril 2021 du chantier du nouveau pont de la rivière Petitcodiac, qui remplacera l'ancien pont-chaussée à Moncton au Nouveau-Brunswick (Photo d'archives). Photo : CBC / Shane Fowler

L'organisation Fort Folly Habitat Recovery mesure depuis 2010 l'impact de ces changements sur le nombre de poissons.

Edmund Redfield, un biologiste pour cette organisation, participe à une étude qui a pour but de recenser le nombre de poissons dans la rivière Petitcodiac.

La quantité d’espèces a augmenté au fil des années, et ce, grâce au nouveau canal, selon lui.

« La structure du bassin versant est plus large grâce au canal. Avec les années, l'habitat des poissons est de plus en plus viable. » — Une citation de Edmund Redfield, biologiste, Fort Folly Habitat Recovery

Edmund Redfield est biologiste depuis 2009 chez Fort Folly Habitat Recovery. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

L’étude réalisée par Fort Folly Habitat Recovery dévoile que 155 bars rayés ont été recensés dans la rivière Petitcodiac en 2022.

Il s’agit d’un nombre qui a plus que doublé. Avant la construction du nouveau pont, en 2019, on y recensait une soixantaine de bars rayés dans la rivière et une quarantaine en 2020.

Cette espèce est celle qui a été la plus remarquée dans la rivière en 2022 d’après le rapport de Fort Folly Habitat Recovery.

Un projet de longue haleine

Afin de connaître le nombre de poissons de chaque espèce dans la rivière Petitcodiac, un filet est installé par l’organisation environnementale dans le cours d’eau à la hauteur de Salisbury, situé à une vingtaine de kilomètres de Moncton.

Ceux et celles qui participent à l’étude comme Edmund Redfield se rendent à cet endroit de façon récurrente pendant l'année pour recenser les poissons dans la rivière.

C'est avec les résultats obtenus qu’ils font un rapport annuel. Celui-ci aide entre autres à observer l’état de la rivière Petitcodiac au fil des années.

Pour Shane Boyd, chef de projet pour l’Alliance du bassin versant Petitcodiac, les modifications apportées depuis 2010, comme le nouveau lien inauguré en 2021, aident grandement à l’amélioration de la biodiversité de la rivière.

Shane Boyd travaille depuis de nombreuses années pour rétablir la rivière Petitcodiac. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Avec l'enlèvement, on a une largeur de deux cent cinquante mètres environ. Donc ça débloque tout, essentiellement. On voit que c'est en train de revenir comme avant , dit-il.

Selon lui, la rivière ne faisait que 50 mètres de largeur. Maintenant, avec tous ces changements, la rivière Petitcodiac mesure 250 mètres de largeur.

« C'est une bonne chose. Ça veut dire que tout le travail, tous les efforts qu'on met dans ce projet sont en train de fonctionner. » — Une citation de Shane Boyd, chef de projet pour l'Alliance du bassin versant Petitcodiac

Encore de la patience pour le saumon de l'Atlantique

Une chose est certaine, le bar rayé est de retour dans la rivière Petitcodiac, mais la situation n'est pas la même pour toutes les espèces de poissons.

En effet, un seul saumon de l'Atlantique a été recensé en 2021 et aucun en 2022.

Edmund Redfield croit que le saumon qui a été recensé en 2021 après que le pont soit construit prouve que le projet est sur la bonne voie.

Selon lui, il faudra probablement patienter encore longtemps pour voir autant de saumon que de bars rayés dans la Petitcodiac.