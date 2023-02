OC Transpo : la Commission approuve le budget malgré un manque de 39 M$

Le budget proposé pour le transport en commun d'Ottawa, d'une valeur de 706 millions de dollars, compte sur 47 millions de dollars d'économies et de dépenses reportées, mais comporte aussi un déficit de 39 millions de dollars que la Ville espère pouvoir résorber avec l’aide d’un autre ordre de gouvernement.

J'ai toujours de sérieuses inquiétudes quant au fait que le budget 2023 prévoit un déficit que le personnel de la Ville n'a pas été en mesure de nous expliquer comment il allait être le résorber , a commenté le conseiller municipal Riley Brockington, qui a voté contre le budget, jeudi, à la fin d'une réunion de la Commission du transport en commun qui aura duré 8 h 30.

Le conseiller municipal du quartier Rivière à Ottawa, Riley Brockington (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le transport en commun a été durement touché par la pandémie et, ces dernières années, la province a comblé la différence.

Le gouvernement ontarien de Doug Ford a accordé à Ottawa une subvention de 65 millions de dollars l'an dernier, mais cela n'a pas couvert le manque à gagner de la Ville. La Municipalité a dû épuiser son fonds de réserve pour le transport en commun, qui est actuellement dans le rouge à hauteur de 2,5 millions de dollars.

Des prévisions d'achalandage plus modestes

L'an dernier, le personnel du transport en commun a basé son budget 2022 sur un taux d'achalandage de 82 %, soit le niveau d'avant la pandémie, un niveau que peu de gens croyaient réaliste. Mais finalement, l'achalandage moyen de l'année dernière n'a été que de 52 %.

Cette année encore, Ottawa - comme la plupart des municipalités ontariennes - compte sur une aide d'un autre ordre de gouvernement pour consolider le budget de son transport en commun.

La Ville s'attend à ce que le taux d'achalandage atteigne 70 % du niveau d'avant la pandémie, en 2023, ce qui semble plus raisonnable puisque le taux d'achalandage a dépassé 60 % pendant trois des quatre derniers mois de 2022.

La Ville s'attend à ce que le taux d'achalandage atteigne 70% du niveau d'avant la pandémie, en 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / David Bates

La moyenne nationale d'achalandage du transport urbain, calculée par Statistique Canada, a dépassé 70 % en septembre et novembre.

Le budget du transport en commun d'Ottawa est confronté à d'autres pressions, notamment le gel des tarifs, la hausse des coûts du carburant et les 16 millions de dollars liés au lancement de la ligne ferroviaire Trillium, attendu début septembre.

OC Transpo propose d'économiser 4,4 millions de dollars en mettant au rancart 117 vieux autobus qui, selon les gestionnaires, ne sont plus utilisés et coûtent cher à entretenir.

OC Transpo souhaite également réduire de 42,6 millions de dollars le montant qu'elle met de côté pour son fonds de réserve pour immobilisations. La Ville affirme qu'elle économisera notamment de l'argent sur les coûts liés à la transition et à la préparation en vue de l’étape 2 du prolongement vers l’ouest de la Ligne 1 du train léger en fonction de la livraison reportée de l’entrepreneur attendue maintenant en 2026 et sur les coûts affectés aux déviations du service d’autobus pour les travaux de construction de l’étape 2.

La Ville n'a toutefois pas précisé combien d'argent serait économisé pour chaque élément spécifique.

Le conseiller municipal du quartier Capitale, Shawn Menard (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le conseiller municipal du quartier Capitale, Shawn Menard, s’est opposé à la réduction de 42,6 millions de dollars proposés en contribution au fonds de réserve pour immobilisations en capital, mais a voté pour le reste du budget du transport en commun.

Améliorer le service

Plus de 20 délégations ont témoigné, jeudi, parlant d'un service de transport en commun sur lequel ils ne pouvaient pas compter, avec des autobus en retard ou qui n'arrivent jamais. Beaucoup d'entre eux ont raconté arriver en retard au travail ou à l'école, et avoir parfois dû prendre un taxi ou un service de covoiturage qu'ils ne pouvaient pas se permettre.

La Commission du transport en commun a entendu, jeudi, qu'au cours d'une mauvaise journée, il peut y avoir jusqu’à 400 annulations d'autobus.

Malgré un budget serré, la directrice générale d'OC Transpo, Renée Amilcar, s'est montrée optimiste quant à la fiabilité du service en 2023. Le service de transport en commun continue d'embaucher de nouveaux chauffeurs et le fait de se débarrasser des vieux autobus permettra au personnel d'entretien d'accorder plus d'attention aux véhicules plus récents.

La directrice générale d'OC Transpo, Renée Amilcar, est optimiste quant à la fiabilité du service en 2023. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

OC Transpo embauchera l'équivalent de 112 nouveaux employés à temps plein, dont certains travailleront sur la ligne Trillium nord-sud à 13 arrêts.

Le budget ne prévoit aucune réduction de service, mais ne cherche pas non plus à l’étendre. Une réorganisation majeure des itinéraires doit avoir lieu plus tard cette année.

Une motion approuvée, présentée par M. Brockington, prévoit la gratuité du transport pour les enfants jusqu'à 12 ans, alors que l'âge actuel est de huit ans, mais le conseiller devra travailler avec le personnel pour trouver 87 000 $ afin de payer cette mesure.

Le budget du transport en commun doit encore être approuvé par l'ensemble du conseil municipal lors de sa réunion prévue le 1er mars.