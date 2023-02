Lutte contre l’itinérance : inauguration de 12 studios réservés aux femmes

En pleine crise du logement et de l'engorgement des ressources d'hébergement social, 12 nouveaux studios ouvrent leurs portes à Montréal destinés à des femmes en situation d'itinérance, ou à risque de l'être.

Flambant neufs, meublés et équipés d'un réfrigérateur, d'un comptoir de cuisine et d'une salle de bain privée, ces logements ont été créés grâce à la Mission Old Brewery.

Cet organisme d'aide sociale et de lutte contre l'itinérance a acheté puis rénové un immeuble de l'avenue Lartigue dans l'arrondissement de Ville-Marie, à quelques pas du Pavillon Patricia Mackenzie, une ressource offrant déjà des services aux femmes sans-abri.

Ces nouveaux logements accueillent des femmes qui sont suffisamment autonomes pour vivre en communauté et qui nécessitent un accompagnement psychosocial moindre , indique le communiqué annonçant le projet Les voisines de Lartigue.

L'immeuble dispose de 12 studios neufs, meublés et équipés d'un réfrigérateur, d'un comptoir de cuisine et d'une salle de bain privée. Photo : YouTube / Mission Old Brewery

Parmi les services offerts, les nouvelles résidentes bénéficieront de services d'accompagnement et de soutien au quotidien. Une équipe dédiée d'intervenantes et de conseillères psychosociales accompagnent chaque femme dans son cheminement vers une réintégration complète au sein de la communauté , explique la Mission Old Brewery.

Le projet, dont les coûts s'élèvent à 3 millions de dollars, relève d'un partenariat entre Ottawa (via une contribution de 840 187 $ à la Société canadienne d'hypothèques et de logement) et Québec qui, par une aide financière, permettra aux 12 locataires de ne débourser qu'un quart de leurs revenus pour se loger.

Plus de détails à venir