Claude Péloquin : 35 ans à arbitrer des compétitions de Curling Canada

Le Franco-Manitobain de Saint-Pierre Jolys Claude Péloquin est devenu une véritable sommité comme arbitre pour Curling Canada. Sa contribution au sport n’est pas passée inaperçue; on l’a intronisé au Temple de la renommée du sport de sa ville d’adoption, North Bay.

Depuis sa retraite du ministère de l’Agriculture de l'Ontario en 2005, Claude Péloquin part sur la route plus d’un mois et demi par année pour arbitrer des compétitions de curling, telles que le Brier et le Tournoi des Cœurs.

Le jeune garçon qui a commencé à pratiquer le sport à l’âge de 8 ans se pincerait sans doute s'il voyait le chemin parcouru depuis ses débuts dans les ligues scolaires au Manitoba.

Claude Péloquin a remarqué qu'une équipe a changé le tissu de leur brosse entre la pratique et la partie. Une chose qui est interdite par Curling Canada. Ils ont donc dû remettre le tissu sur leur brosse utilisée pendant la pratique. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Arrivé à North Bay par amour en 1984, Claude Péloquin voue une profonde admiration pour sa femme qui lui permet de partir pendant 10 à 12 jours à la fois.

J’ai fait trois [championnats] nationaux l’année passée et deux [championnat] provinciaux. J’étais parti de la maison 45 jours, c’est pas mal. Partir 45 jours en hiver, tu espères que les voisins ont de bonnes pelles pis qu’ils vont venir l’aider parce qu’il y a des tempêtes des fois , concède celui qui est arbitre pour Curling Canada depuis 1988.

Au championnat national des moins de 18 ans, Claude Péloquin est l'aîné des arbitres. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Nous l’avons rencontré à Timmins au Championnat national des moins de 18 ans où il chef adjoint et superviseur des arbitres.

Le doyen de l’évènement, âgé de 74 ans, était au cœur d’un véritable marathon, passant de 12 à 14 heures pendant 7 jours consécutifs et devant suivre jusqu'à 5 parties en même temps .

Ici, on est 12 arbitres, un chef, un député-chef puis 10 arbitres sur la glace. Dans l’aréna ici, c’est moi qui suis en charge des arbitres qui sont sur glace, eux autres s’ils ont des questions ou il y a de quoi qui arrive qui ne peuvent pas répondre. C’est moi qui ai le dernier mot , lance-t-il.

Jim Graham est arbitre depuis 15 ans et respecte énormément le travail du Franco-Manitobain qui amène beaucoup d’expérience.

Il a une habileté pour enseigner et de passer son savoir aux autres. Il amène cette expertise à ceux qui apprennent cet art , raconte-t-il.

Un pédagogue dans l’âme

Claude Péloquin est aussi arbitre en chef pour le Nord-Est de l'Ontario; l’un de ses rôles est de recruter des arbitres potentiels et de leur donner les cours nécessaires.

C’est comme être un professeur d’école, tu aides quelqu’un à devenir meilleur, puis éventuellement cette personne-là, [lorsque je serai] trop vieux pour le faire, ça va être eux autres qui vont suivre , dit-il le sourire en coin.

Le passionné de curling est surtout fier du fait qu’il ne lève jamais le ton pour se choquer si un collègue fait une erreur.

Claude Péloquin s'assure du bon déroulement des pratiques. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Si quelqu’un fait une erreur, je vais leur parler, je leur dis exactement ce qu’il devrait faire la prochaine fois et de ne pas s’énerver à cause qu’on a fait une erreur. À vrai dire, il n’y a personne que je connais dans ce monde qui n’a jamais fait une erreur , constate-t-il.

Cette personne-là est là parce qu’il ou elle aime le curling. Ils veulent devenir meilleurs, il s’agit juste de les aider et de les encourager , philosophe le septuagénaire.

Arbitre: un rôle ingrat

Être arbitre pour Curling Canada c'est assez difficile, et ce, pour toutes sortes de raisons, selon M. Péloquin.

Ça prend un talent spécial [...]. Souvent, c’est stressant puis ce n’est pas tout le monde qui peut prendre le stress , clame-t-il.

En plus du stress, Claude Péloquin doit mémoriser une bible de règlements, presque aussi grosse qu’un dictionnaire.

Le livre des règlements est assez épais quand même. Il faut que tu saches tous les règlements. Le fameux Murphy dit: ''s’il y a de quoi qui va arriver, ça va arriver chez vous.''

Calude Péloquin et son équipe d'arbitre mesurent la pierre la plus près du centre afin de déterminer qui aura le marteau. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Claude doit parfois prendre une décision sur le champ, même s’il n’a jamais vu une telle situation ailleurs, et il faut que ce soit la bonne décision .

Il cite en exemple la pire chose qui lui soit arrivée cette semaine : l’ordinateur du chronométreur qui permet de calculer le temps alloué pour lancer les pierres a flanché.

Le résident de North Bay a donc dû aller voir les entraîneurs pour leur dire qu’il n'y aurait pas de pénalité.