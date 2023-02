À la découverte de l’ingénieur oublié Cornelius Henderson

Des sociétés historiques de Windsor et de Détroit tentent de faire reconnaître les réalisations et l'héritage de Cornelius Henderson. L'ingénieur afro-américain a contribué au projet de deux des plus importantes infrastructures qui relient le Canada et les États-Unis depuis plus près d'un siècle.

Il a participé à la conception des fermes d'acier du côté canadien du pont et des tubes d'acier sur lesquels repose le tunnel Windsor-Détroit , explique Irene Moore Davis, présidente de la Société de recherche historique sur l'histoire des Noirs du comté d'Essex.

Cornelius L. Henderson a participé à la conception des fermes d'acier du pont Ambassador et des tubes d'acier sur lesquels repose le tunnel Windsor-Détroit. Il a toutefois été largement oublié par les résidents des deux côtés de la rivière Détroit. Photo : Université du Michigan

Un parcours inhabituel pour l'époque

Cornelius L. Henderson est né à Détroit à la fin des années 1880 dans une famille qui valorise l'importance de l'éducation postsecondaire.

Son frère était l'un des premiers médecins noirs de Détroit. Ses sœurs sont également devenues des éducatrices , explique Rashid Faisal, directeur de la Faculté d'Éducation urbaine de l'Université Davenport et membre de la Société d'histoire de Détroit.

Cornelius Henderson fréquente l'Université du Michigan, où il est victime de discrimination de la part de l'administration de l'établissement et des autres étudiants.

Il ne pouvait ni y dormir ni y manger , raconte David L. Head, vice-président du comité des sites historiques de la communauté noire de Détroit. Ses camarades de classe blancs ne voulaient pas étudier avec lui. Il était pratiquement ostracisé.

Il obtient néanmoins son diplôme d'ingénieur civil en 1911, mais il ne parvient pas à trouver d'emploi dans son domaine. Pour Rashid Faisal, ce que subit Henderson reflète parfaitement ce que vivent les Noirs aux États-Unis à une époque où la société ne fait pas de différence entre les Afro-Américains éduqués et ceux qui ne l'étaient pas.

La meilleure offre qu'il a reçue, c'est travailler comme concierge dans un édifice , poursuit M. Faisal.

Rashid Faisal est directeur de la Faculté d'Éducation urbaine de l'Université Davenport et membre de la Société d'histoire de Détroit. Photo : Soumise par Rashid Faisal

C'est finalement un ancien camarade de classe qui lui recommande de soumettre sa candidature à la Canadian Bridge Company. Commence alors pour lui une longue carrière au cours de laquelle il travaille sur des projets dans le monde entier.

Il y a travaillé pendant 47 ans , rappelle Irene Moore Davis. Au début, il ne faisait que du dessin, mais on a fini par voir ses compétences d'ingénieur en structure.

Pour Rashid Faisal, Cornelius Henderson incarne aussi les liens entre les Canada et les États-Unis dans l'histoire des Noirs de la région.

Le Canada a toujours été considéré comme une Terre promise pour les Noirs américains qui fuyaient l'esclavage par le chemin de fer clandestin , explique le chercheur. La vie de M. Henderson témoigne de cette relation à double sens. Il a résidé aux États-Unis avant de travailler au Canada.

Un personnage oublié

Rashid Faisal voit deux raisons pour lesquelles Cornelius Henderson est tombé dans l'oubli.

Le domaine des études afro-américaines est encore relativement nouveau , dit-il notamment. Quand on pense au Dr Carter G. Woodson qui a institué l'étude de l'histoire des Noirs en 1927, ce n'est pas très éloigné de l'héritage de Cornelius Henderson quand on pense au pont Ambassador.

La deuxième raison qui explique cet oubli est que l'histoire afro-américaine n'a jamais été considérée comme une partie de l'histoire américaine.

Ce n'était pas quelque chose qui figurait dans les manuels scolaires , note-t-il. Sa vie est insuffisamment étudiée et il a fallu des éducateurs comme moi ou des historiens qualifiés pour creuser davantage.

Pour Irene Moore Davis de la Société de recherche historique sur l'histoire des Noirs du comté d'Essex, il est temps que les réalisations et l'héritage de Cornelius Henderson soient connus des deux côtés de la rivière Détroit. Photo : CBC/TJ Dhir

Pour Irene Moore Davis, si Cornelius Henderson est inconnu à Windsor, c'est qu'il n'y vivait pas.

Il a toujours vécu à Détroit et faisait la navette entre son domicile et son lieu de travail et il ne faisait pas partie de la communauté noire d'ici , précise-t-elle.

Un héritage à reconnaître toute l'année

Selon Mme Moore Davis, il est temps de partager l'héritage de l'ingénieur des deux côtés de la rivière Détroit. C'est pourquoi la Société de recherche historique sur l'histoire des Noirs du comté d'Essex collabore actuellement avec ses collègues aux États-Unis pour que Cornelius Henderson reçoive l'attention qu'il mérite.

Il est vraiment important que, non seulement pendant le Mois de l'histoire des Noirs, mais tout au long de l'année, nous nous concentrions sur les réalisations, les accomplissements et les exemples positifs de personnes qui ont excellé dans toutes sortes de domaines , poursuit-elle. Les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques font certainement partie de ces histoires et nous voulons nous assurer que les enfants de tous les milieux voient leur potentiel dans tous les domaines d'activité.

À Détroit, le comité des sites historiques de la communauté noire a demandé l'installation d'une plaque commémorative à l'État du Michigan au parc Riverside, situé à côté du pont Ambassador.

Nous avons présenté plus de 300 pages de documentation sur la vie de Cornelius Henderson , explique David L. Head.

Il souhaiterait maintenant pouvoir faire un livre avec ces documents et créer une exposition itinérante qui pourrait être présentée dans les écoles, les bibliothèques ou encore les musées au Canada et aux États-Unis.

Cornelius L. Henderson est mort en 1976 à Détroit.

Avec des informations de CBC