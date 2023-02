Une famille d’Antigonish frustrée par le manque de services aux jeunes autistes

Elle avait reçu une lettre disant que son fils était admissible au programme d'intervention comportementale intensive précoce (EIBI), qui offre aux enfants diagnostiqués avec un trouble du spectre autistique 15 heures d'intervention par semaine.

Mais lorsqu'elle a fait un suivi pour vérifier quand son fils pourrait commencer, on lui a dit qu'il n'aurait pas accès au programme à temps pour l'année scolaire à venir.

Nous étions vraiment bouleversés, vraiment désemparés , confie Margaret MacIntosh.

Toute le travaille de thérapie a été fait en fonction de l'accès à se programme.

166 restent sur liste d'attente

Le programme, qui place actuellement les enfants nés en 2018, s'est développé au cours des dernières années grâce à un partenariat entre l’hôpital IWK , Santé Nouvelle-Écosse et les centres de traitement des troubles de l’audition et du langage de la Nouvelle-Écosse.

Beaucoup d’enfants sont admissibles, mais le programme ne peut pas répondre à la demande croissante.

En date du 9 février 2023, il y avait 255 enfants admissibles pour l’année en cours, mais il y a seulement de la place pour un tiers d'entre eux avant la prochaine année scolaire en septembre.

Ce qui veut dire que 166 enfants sont dans une situation où leurs familles doivent décider de retarder leur entrée au primaire jusqu'à l'année prochaine pour bénéficier du programme.

La directrice générale d'Autisme Nouvelle-Écosse, Cynthia Carroll, rapporte que la Nouvelle-Écosse a l'un des taux les plus élevés au pays pour les enfants de cinq ans diagnostiqués avec une forme d'autisme. Photo : Radio-Canada / Robert Short

C'est vraiment un choix que les familles ne devraient pas avoir à faire , admet Cynthia Carroll, directrice générale d'Autisme Nouvelle-Écosse.

La province a certains des taux d'autisme les plus élevés au pays chez les enfants de cinq ans. Elle dit que c'est l'une des raisons qui explique le manque de place dans le programme.

Des travaux sont déjà en cours pour transformer le système depuis que le gouvernement provincial a investi 12 millions $ l'année dernière.

La responsable du programme EIBI, Heather Osborne-Vincent se dit préoccupée de mettre des familles dans cette situation . Cette inquiétude nous a amenés à poursuivre la conversation avec le gouvernement.

Amélioration des services

Le Bureau des toxicomanies et de la santé mentale reconnaît les difficultés des parents.

Les services nouveaux et améliorés comprendront un plus grand nombre et une plus grande gamme d'interventions et de soutiens disponibles pour les enfants et les familles , indique le bureau.

Avec ces changements, la province veut réduire les temps d'attente et s'assurer que les enfants reçoivent le bon niveau de soins au bon moment.

La Nouvelle-Écosse participe aussi à une initiative fédérale, provinciale et territoriale visant à élaborer une stratégie nationale sur l'autisme qui devrait être publiée plus tard cette année.

Margaret MacIntosh et son partenaire Joe Sampson ont pris la décision d'envoyer leur fils à l'école en septembre plutôt que de le retenir un an pour attendre le programme EIBI.

Leur fils a fait des progrès à l’aide d'un travail acharné avec un thérapeute et il a des compétences avancées en mathématiques. Ils espèrent que ce sera suffisant pour une rentrée, même si ses compétences linguistiques restent à développer.

Ils vont s'appuyer sur l’aide de l’orthophoniste à l'école et la famille cherche à embaucher un soutien privé pour permettre à leur garçon de s'épanouir avec des jeunes de son âge.