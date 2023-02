Le meilleur lait du Québec vient de Coaticook

La coopérative laitière a ainsi décerné le Prix de la qualité du lait à cette ferme de l'Estrie devant plus de 3000 candidats à travers le Québec.

C'est la troisième année consécutive que la ferme Morine remporte ce prix.

C'est une fierté. On ne travaille pas nécessairement pas pour faire le meilleur lait, mais c'est une routine qu'on se donne pour donner le meilleur produit aux consommateurs , explique la co-propriétaire Véronique Lévesque.

Cette routine commence d'ailleurs dès 5 h 30 pour le couple avec les soins aux veaux, la traite et l'alimentation des animaux. Vers 11 h, on retourne faire une autre alimentation, parce que nous, les vaches, elles mangent quatre fois par jour.

Deux facteurs, explique Véronique Lévesque, sont pris en considération pour déterminer la qualité du lait : le taux de cellules somatiques et celui de bactéries.

Notre lait est très bas en cellules somatiques, soit les cellules qui sont les petits soldats dans le pis de la vache. Cela démontre que les vaches sont en santé. Il y a aussi le niveau de bactéries, qui provient de l'environnement de la vache. Elle doit se coucher sur une litière propre [...] et aussi le système de traite, qui doit être lavé avec une eau adéquate et un bon savon

« On est vraiment méticuleux. On n'a pas d'employés, mais on est ici sept jours sur sept. On vit de notre passion. Il faut être présent. »