CrownAfriq : le succès d’une entrepreneuse noire à Saskatoon en dépit des barrières

CrownAfriq, un magasin d’épicerie et comptoir de mets à emporter a ouvert ses portes à Saskatoon, il y a un an. La propriétaire de l'entreprise, Laura Oriaifo, affirme que son but est de faire découvrir des saveurs africaines dans la Ville des Ponts.

Elle raconte qu’elle a toujours voulu avoir un magasin et à un certain moment, elle envisageait d’acquérir un magasin tout à un dollar, comme Dollarama, mais qu’elle n’avait pas les fonds nécessaires.

Mon amie et moi avons alors pensé à ouvrir un magasin d’épicerie africain, surtout qu’il n’y en a pas beaucoup dans cette région , affirme Laura Oriaifo.

Des produits comme des arachides, des légumes et des épices traditionnellement africains ainsi que des boissons et de la farine de fufu peuvent être retrouvés sur les étagères de cette épicerie, située entre la 8e Rue et l'avenue Clarence.

La plupart des produits viennent du Nigéria, le pays d’origine de Laura Oriaifo, mais elle compte aussi faire venir des produits en provenance d’autres pays d’Afrique au fur et à mesure.

L’entrepreneuse de Saskatoon indique que la mise sur pied de cette épicerie n’a pas été de tout repos, mais elle se dit heureuse du travail qu’elle a accompli jusqu’ici.

« Cela a été un défi, mais ça a aussi été plaisant. C’est stressant de démarrer une jeune entreprise, mais je suis reconnaissante de ce que j’ai pu faire. » — Une citation de Laura Oriaifo, propriétaire de CrownAfriq

Le racisme systémique pointé du doigt

La directrice générale de l’entreprise ACT Learning Centre and Communicare companies, Cindy Harrison, affirme que les entrepreneurs noirs font souvent face à plusieurs défis au Canada.

Nous avons un système rempli de barrières et de racisme systémique. Cela fait que les entrepreneurs noirs éprouvent plus de difficulté à connaître du succès , estime-t-elle.

Cindy Harrison ajoute que les barrières sont d’autant plus nombreuses pour les femmes de couleur comme elle.

« Les femmes doivent travailler deux fois plus dur pour que leurs compétences soient à moitié reconnues comme étant à la hauteur, comparativement aux hommes. Je pense que cette tendance augmente plus quand tu es femme et noire. » — Une citation de Cindy Harrison, directrice générale de l’entreprise ACT Learning Centre and Communicare companies

Cindy Harrison croit qu’il est important de prioriser la représentation dans le secteur économique afin que les entrepreneurs noirs aient plus de chance de dépasser les barrières.

Elle ajoute que le mentorat est aussi une solution clé pour réduire des écarts financiers raciaux.

Avec les informations de Pratyush Dayal