Tragédie à Laval : le soutien psychologique doit être à long terme

La communauté de Sainte-Rose fait preuve d'une résilience exceptionnelle ces jours-ci, alors que les citoyens affrontent ensemble l'inexplicable.

Tout le monde est frappé et tout le monde lève la main pour aider les gens dans le besoin , témoigne Mme Novac à Tout un matin, d'ICI Première, deux jours après qu'un chauffeur d'autobus a percuté une garderie, enlevant la vie à deux bambins et en blessant six autres.

« L’important en ce moment, c’est cette dose d’amour qu’on donne aux familles touchées, et [...] ce sera très important de ne pas laisser tomber ces familles qui sont endeuillées et de continuer à leur offrir du soutien quand la poussière va être retombée. » — Une citation de Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose

D'ailleurs, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, assure que tous les moyens sont mis à la disposition des personnes touchées.

On a travaillé avec le directeur national de la santé mentale, pour s’assurer que le suivi soit à plus long terme , dit M. Carmant à D'abord l'info, sur ICI RDI.

Mme Novac a constaté ce besoin sur le terrain. La crainte des voisins immédiats des familles endeuillées. Ils ont dit : ‘’En ce moment, tout le monde est là, tout le monde est à leur chevet, mais quand tout le monde va partir, c’est là qu’ils vont se retrouver tout seuls.’’ C’est là que le voisinage et la communauté vont prendre leur sens , témoigne-t-elle.

Lionel Carmant est au fait de ce phénomène. Dans les 30 premiers jours, il y a de la résilience de la société, mais à très long terme, ces enfants, ces éducatrices ou les premiers secours vont avoir des traumatismes et il faut être là pour les soutenir , a mentionné le ministre.

Une réponse rapide

Dès les premiers moments suivant la tragédie, une cellule de crise a été mise en place à l’école du Parc.

Toutes les ressources ont été mobilisées : le service de police, d’incendie, l’équipe d’urgence sociale, les intervenants communautaires , énumère Mme Novac, en ajoutant qu' on n'est jamais prêts à faire face à une telle tragédie .

Chaque personne qui en a besoin peut aussi composer le 811, option 2, afin d'obtenir une aide d'urgence en lien avec le drame de mercredi, rappelle la conseillère de Sainte-Rose.

« J’ai parlé avec le voisinage, nous serons là, nous allons les aider à trouver les ressources nécessaires puisque cette blessure n’est pas près d’être guérie de sitôt. » — Une citation de Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose

Pour la suite, Mme Novac souhaite se concentrer à guider ses concitoyens vers les meilleures ressources disponibles .

Soutien aux nouveaux parents

De manière plus globale, le ministre Carmant affirme que l'accès à des ressources en santé mentale doit commencer plus tôt.

L’arrivée d’un enfant dans une famille est un moment clé pour offrir de l’aide aux nouveaux parents, explique M. Carmant, qui est neurologue de formation.

Il faut donner à nos parents, surtout à nos mamans qui ont une charge mentale très amplifiée ces temps-ci, la capacité de soutenir les enfants tout au long des différents processus qu’est la croissance normale, le développement d’un enfant , dit-il.

Les besoins en soutien psychologique des parents devraient être identifiés tôt, ajoute M. Carmant, qui énonce la possibilité que ces questions soient abordées lors des nombreux rendez-vous au cours de la grossesse. Sa proposition s'inscrit dans le projet de refonte du système de santé au Québec.