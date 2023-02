Plusieurs drogues saisies dans d’importantes perquisitions à La Tuque et La Bostonnais

Les policiers de la Sûreté du Québec ont procédé à une importante saisie de stupéfiants et de cannabis de contrebande à La Tuque et à La Bostonnais jeudi.

Quatre perquisitions dans deux résidences et deux véhicules ont été effectuées, révélant dix kilos de cannabis, environ 400 comprimés de méthamphétamine, plus de 650 grammes de haschich, plus de deux grammes de cocaïne, 16 000 $ en argent et une arme à feu. Les deux véhicules fouillés ont aussi été saisis.

Deux hommes de 35 et 55 ans et une femme de 27 ans ont été arrêtés pour vente de cannabis illicite, trafic de stupéfiants et possession d’arme à feu.

Selon la Sûreté du Québec, ils ont été libérés et pourraient comparaître à une date ultérieure si des accusations sont déposées contre eux.