Heather Stefanson dit qu’il ne faut pas politiser ses accusations de conflit d’intérêts

Toute sanction plus sévère, affirment ses avocats en prévision d’une audience prévue lundi prochain, pourrait encourager ses rivaux politiques à tenter d’utiliser les tribunaux pour en tirer un avantage politique .

Le 13 février, la Cour du Banc du Roi du Manitoba tiendra une audience pour déterminer si Mme Stefanson a enfreint la législation sur les conflits d’intérêts lorsqu’elle n’a pas divulgué, rapidement, des ventes immobilières d’une valeur de 31 millions de dollars par une société dont elle était la directrice.

Le chef libéral Dougald Lamont a lancé la poursuite civile en 2022, après que Mme Stefanson se soit excusée d’avoir omis de soumettre des documents de divulgation à la suite de la vente de trois propriétés de Winnipeg appartenant à McDonald Grain Company Ltd, une société foncière.

Le chef libéral Dougald Lamont a lancé la poursuite civile en 2022. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Dans un mémoire déposé en janvier, l’avocat de M. Lamont, David Hill, a soutenu que Mme Stefanson devrait être suspendue pendant 90 jours et condamnée à une amende de 5000 $ si le juge détermine qu’elle a violé les règles provinciales en matière de conflit d’intérêts.

Dans une réponse déposée plus tôt cette semaine, les avocats de la première ministre manitobaine, Jonathan Kroft et Amber Harms, soutiennent qu’il ne devrait y avoir aucune pénalité ou seulement une petite amende si le tribunal détermine qu’elle a enfreint la Loi sur les conflits d’intérêts du Manitoba.

Nous somettons respectueusement que, même si la loi exige une pénalité, il ne serait pas dans l’intérêt du public d’accorder quelque chose de plus qu’une amende symbolique. Une telle sanction est appropriée en l’absence de toute preuve de mauvaise foi et parce que les violations alléguées sont mineures et sans conséquence négative pour le public , mentionnent les deux avocats.

De plus, l’imposition d’une pénalité plus importante encouragerait les politiciens rivaux à tenter d’utiliser les tribunaux comme un outil pour obtenir un avantage politique. Les tribunaux ont traditionnellement et sagement évité une telle implication politique.

Les transactions au centre de la poursuite ont eu lieu en 2016 et 2019, avant que Mme Stefanson, députée de la circonscription de Tuxedo, ne devienne première ministre du Manitoba.

La Loi sur les conflits d’intérêts de la province stipule que les députés doivent informer le greffier de l’Assemblée législative dans un délai de 30 jours s’ils disposent d’un actif.

Mme Stefanson a déclaré aux journalistes en janvier 2022 qu’elle n’avait pas soumis les documents dans les 30 jours requis. Dans un affidavit déposé en novembre, elle a indiqué qu’elle n’était pas au courant de l’omission jusqu’à ce que des journalistes posent des questions sur les ventes de propriétés.

Elle a également indiqué que le fait de ne pas avoir divulgué rapidement les documents était une inadvertance et ne constituait donc pas une violation de la loi.

Ses avocats ont noté que les règles actuelles du Manitoba en matière de conflit d’intérêts seront remplacées après les prochaines élections provinciales par de nouvelles dispositions qui ne permettront pas aux tribunaux de prendre des décisions ayant des implications politiques.

La suspension d’un premier ministre sur des règles de conflit d’intérêts serait sans précédent.

Avec les informations de Bartley Kives