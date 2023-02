La production d’hydrogène vert en Nouvelle-Écosse intéresse la Belgique

Un premier projet de production de ce type d’énergie a réussi l'évaluation environnementale du gouvernement néo-écossais.

Si elle obtient toutes les approbations nécessaires, l'entreprise EverWind espère commencer à fabriquer de l'hydrogène vert à Point Tupper, dans le détroit de Canso, dès 2025.

Il reste d'autres étapes à franchir avant le début de la production, mais déjà, la province commence à réfléchir à des partenariats pour exporter son hydrogène vert.

Une délégation belge était justement à Halifax jeudi pour parler d’hydrogène et d’énergie éolienne en mer.

Proximité géographique intéressante

Patrick Van Gheel, ambassadeur de la Belgique au Canada, s'est rendu à Halifax pour discuter de partenariats énergétiques.

« C’est logique de venir voir ce qui se passe ici parce qu'il y a énormément de vent et que le potentiel est énorme. On est en train de voir comment on peut travailler ensemble. » — Une citation de Patrick Van Gheel, ambassadeur de la Belgique au Canada

Avec la guerre en Ukraine, l’Union européenne est vraiment demandeuse pour plus d’énergie verte, et je pense que le Canada a quelque chose à offrir en termes d’hydrogène , a poursuivi l’ambassadeur belge, qui ajoute que son pays est en discussion avec la Colombie-Britannique et l’Alberta.

La Belgique aimerait bien profiter de la proximité géographique de la Nouvelle-Écosse pour importer de l'hydrogène vert. Photo : Radio-Canada / Heloise Rodriguez

La Belgique s'intéresse particulièrement à un partenariat avec les provinces atlantiques en raison de leur proximité géographique avec l'Europe.

Et selon Alistair McLean, directeur de Net Zero Atlantic, l'hydrogène vert serait une manière de réduire les émissions de GES de ces provinces.

Cela pourrait servir d'alternative plus écologique au gaz naturel, à son avis.

D’après un reportage de Héloïse Rodriguez