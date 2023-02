Un appartement-refuge pour femmes musulmanes et enfants handicapés

Par exemple, les interrupteurs sont placés plus bas, la pomme de douche peut être déplacée et il y a des indicateurs lumineux et auditifs en cas d'incendie.

L'appartement-refuge a ouvert ses portes à la fin de janvier.

Il s'agit d'une initiative des organismes Sakeenah et Smile Canada.

« Certaines familles avec des enfants autistes ou ayant un handicap ne se sentent pas toujours à l'aise de partager un logis avec des étrangers. » — Une citation de Nazish Tayab, directrice de programme pour Sakeenah

En plus d'un logis mieux adapté, l'organisme Smile Canada met en contact les personnes utilisant le nouvel appartement avec des ressources d'aide et paie le coût de ces services.

D'après les renseignements fournis par Gavin Axelrod de CBC