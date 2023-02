La plus vieille école de Regina ferme ses portes en raison de problèmes structurels

La fin des classes de l'école Holy Rosary Community School de Regina est prévue pour juin 2024. Les enjeux liés au bâtiment ont été abordés en 2021 et le conseil d'administration de l’établissement a finalement décidé, en décembre de la même année, de garder l'école ouverte et d'y apporter quelques améliorations. Les travaux n'ont cependant pas pu sauver l'établissement.

Dans une lettre adressée mardi au ministère de l'Éducation de la Saskatchewan, la Division des écoles catholiques de Regina (RCSD) déclare que la structure de l'école a été compromise.

Au cours des six derniers mois, des problèmes structurels sont apparus sur les sections originales construites en 1914 et 1928, écrit le contrôleur des services des installations et des locaux pour la RCSD, Doug Sears. Les fondations de ce bâtiment sont sérieusement compromises malgré les travaux structurels et correctifs actuels. Cette école a une date de fin de vie inévitable.

L'école Holy Rosary Community School a pignon sur rue dans le quartier Cathedral depuis le début des années 1900. Photo : Radio-Canada

La coordinatrice des communications et des médias pour les écoles catholiques de Regina, Twylla West, affirme que la nouvelle a bouleversé le conseil d'administration, mais que ce changement est nécessaire. La sécurité est notre préoccupation principale. Donc quand les ingénieurs structurels disent que c'est un gros problème, nous devons écouter.

« On nous a dit qu'il n'y a aucun montant d’argent qui puisse réparer la situation structurelle actuelle. L'ingénieur a dit que le bâtiment d'origine a atteint sa durée de vie utile. Il n'y a pas de réparation possible. C'est terminé. » — Une citation de Twylla West, coordinatrice des communications et des médias pour les écoles catholiques de Regina.

Environ 130 élèves de la maternelle à la huitième année sont actuellement inscrits à l'école. La RCSD envisage de les transférer à l'école communautaire Sacred Heart qui se trouve à proximité et qui dispose de la capacité nécessaire.

L'école demeure un endroit qui a marqué les parents.

Lorsque je suis entrée dans l'école pour la première fois, j'ai aimé la façon dont j'ai été traitée et mon fils souriait sans cesse. Le personnel s'est toujours assuré que les parents et les enfants étaient les bienvenus , déclare Christina LaRose.

Twylla West comprend pourquoi les résidents du quartier Cathedral pourraient être bouleversés par la fermeture, mais ajoute qu'il n'était pas prévu d'organiser une réunion publique générale sur le sujet pour le moment.