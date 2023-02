L’église Sainte-Agnès réduite en ruines

L'église Sainte-Agnès ne fait maintenant plus partie du paysage rimouskois.

L'église, qui a été construite en 1957 par l'architecte Edgar Courchesne, a été démolie pour faire place à des immeubles à logements.

Seules ses cloches ont été conservées. L'une d'entre elles sera intégrée dans les deux immeubles de sept et neuf étages qui seront construits sur place et qui contiendront 215 appartements.

Les travaux de démolition du bâtiment avaient commencé au début janvier.

Des tracteurs étaient à l'oeuvre, jeudi, pour ramasser les débris de l'église Sainte-Agnès. La construction de l'église Sainte-Agnès avait commencé en 1957. Le bâtiment aura duré jusqu'en 2023. Il ne reste plus que les fondations du bâtiment. Un projet immobilier doit voir le jour à l'emplacement où se trouvait l'église Sainte-Agnès, qui avait été mise en vente pour la première fois en 2016.

L'église Sainte-Agnès avait été fermée en 2015, puis mise en vente en 2016. La Fabrique Saint-Germain, qui était à cette époque propriétaire de l'église, enregistrait un déficit de 90 000 $ et avait choisi de vendre l'église Sainte-Agnès pour sauver celle de Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, dans l'ouest de la ville.

L'église Sainte-Agnès, à Rimouski, avant sa démolition. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Plusieurs églises de la région ont été transformées au cours des années 2000, faute de fidèles. C'est le cas de celles de Nazareth et de Sainte-Odile, qui sont devenues des immeubles à logements, et de celles de Saint-Valérien et Saint-Modeste, qui sont devenus des centres communautaires.