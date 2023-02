Épuisées et mal payées, des infirmières de la N.-É. choisissent le rôle d’itinérantes

Des salaires plus élevés et des horaires plus souples sont deux raisons pour lesquelles les infirmières en début de carrière quittent les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse. Santé Nouvelle-Écosse a du mal à pourvoir 1024 postes d’infirmières vacants et les préoccupations au sujet des conditions de travail persistent.

Certaines infirmières itinérantes de la Nouvelle-Écosse affirment qu’il n’existe aucune stratégie de maintien en poste pour garder les infirmières ici et atténuer les pénuries de personnel.

Photo : David Sorcher / Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

Et il n’y a aucun incitatif à retourner à des postes à temps plein, disent-ils, parce qu’elles sont payées au moins le double du salaire horaire des infirmières du secteur public et peuvent prendre des congés illimités entre quatre et six semaines de contrats.

S’attaquer au problème

Hugh Gillis, vice-président du Government and General Employees Union de la Nouvelle-Écosse, a déclaré que le réseau de santé doit s’attaquer à ces problèmes pour garder le personnel infirmier.

« Nos infirmières sont épuisées parce que les problèmes de recrutement et de maintien en poste ont été ignorés pendant si longtemps qu’elles ne sont pas en mesure d’obtenir des congés lorsqu’elles en ont besoin. » — Une citation de Hugh Gillis, vice-président du Government and General Employees Union de la Nouvelle-Écosse

Si vous travaillez 16 heures par jour, cinq à six jours par semaine, il n’y a pas d’avenir dans cela. Ce n’est pas durable à long terme. C’est une question d’équilibre travail-vie personnelle, et si vous poussez les gens assez fort, ils iront simplement ailleurs , poursuit-il.

Une expérience épuisante

Nicole Horechuk n’a commencé les soins infirmiers en itinérance que deux ans après le début de sa carrière.

Elle a occupé des postes à temps plein dans deux salles d’urgence de la Nouvelle-Écosse, mais elle a rapidement constaté qu’elle travaillait tellement d’heures qu’elle n’avait pas le temps de se livrer à d’autres activités.

Nicole Horechuk a notamment travaillé en Colombie-Britannique et en Alberta en tant qu'infirmière itinérante. Photo : Gracieuseté : Nicole Horchuk

Mme Horechuk a alors commencé comme infirmière itinérante. Elle y voyait une occasion d’apprentissage pour mettre en pratique ses compétences dans les hôpitaux ruraux tout en visitant différentes régions du Canada, en plus d’être payée beaucoup plus cher.

De cette façon, je travaille toujours aux urgences. Je suis toujours au chevet du patient. Je continue d’offrir des soins directs aux patients dans un secteur où il manque de personnel , a-t-elle dit.

Des postes moins stressants

Nicole Horechuk a remarqué que les infirmières passaient de postes très stressants en soins intensifs à des postes dans des installations de recherche, des cliniques privées ou même des services cosmétiques.

« Les gens ne veulent pas vivre l’épuisement professionnel et un mauvais équilibre travail-vie personnelle pour le même salaire quand vous pourriez avoir un excellent équilibre travail-vie personnelle et un travail moins stressant. » — Une citation de Nicole Horechuk, infirmière itinérante

Nicole Horechuk a entendu des infirmières itinérantes dire qu’elles ne savent pas si elles retourneraient à un poste à temps plein en Nouvelle-Écosse en raison de la réduction de salaire, du manque de vacances et des heures exténuantes.

Pas toujours facile

Mais les soins infirmiers en itinérance ne sont pas toujours faciles.

Vous allez habituellement quelque part où, s’ils manquent de personnel, ce ne sera pas un excellent endroit pour travailler , raconte Jenna Arsenault, une ancienne infirmière itinérante de Sydney.

Elle a travaillé comme infirmière itinérante en Colombie-Britannique, au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador et même à Bridgewater, en Nouvelle-Écosse.

Au cours de l’exercice 2021-2022, Santé Nouvelle-Écosse a dépensé 8,89 millions $ en services infirmiers en itinérance. Photo : Getty Images

Bon nombre des hôpitaux ruraux où elle travaillait étaient presque entièrement occupés par des infirmières itinérantes. Ces hôpitaux n’ont pas pu convaincre les gens de rester en raison de l’emplacement ou de la nature du travail.

Si le personnel ne prend pas de pauses, s’il manque trop de personnel, la plupart des gens vont simplement partir. Et vous avez besoin de plus d’infirmières , énonce Jenna Arsenault.

Cela se produit également dans les hôpitaux de la Nouvelle-Écosse, où l’autorité sanitaire fait appel à du personnel temporaire pour pourvoir des postes vacants dont le taux varie entre 50 et 80 % dans certaines unités.

Des milliers $ en travailleurs temporaires

Ces dernières années, Santé Nouvelle-Écosse dépense des millions de dollars de plus en travailleurs temporaires.

Au cours de l’exercice 2021-2022, Santé Nouvelle-Écosse a dépensé 8,89 millions $ en services infirmiers en itinérance, ce qui comprend les infirmières autorisées, les infirmières auxiliaires autorisées, les infirmières praticiennes, les préposées aux patients, les aides de l’unité et les commis de l’unité.

Jusqu’à maintenant au cours du présent exercice, l’autorité sanitaire a déjà dépensé environ le double de ce montant : entre le 1er avril et le 31 décembre 2022, l’autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse a dépensé 16,3 millions $ en infirmières autorisées.

La présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse, Janet Hazelton. Photo : Radio-Canada / David Laughlin

Janet Hazelton, présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse, explique que c’est un cercle vicieux.

« Ils ne peuvent pas obtenir de congé, alors ils partent. Cela ne fait qu’aggraver la pénurie. » — Une citation de Janet Hazelton , présidente du Syndicat des infirmières et infirmiers de la Nouvelle-Écosse

Selon Mme Hazelton, les gouvernements fédéral et provinciaux de tout le pays doivent unir leurs efforts pour remédier aux pénuries alors que les provinces s’approprient les infirmières.

Brendan Elliot, porte-parole de Santé Nouvelle-Écosse, a exprimé que l’autorité sanitaire se concentre sur le recrutement de nouvelles infirmières et sur le maintien en poste de celles qu’elles ont déjà.

Une nouvelle approche consiste à mener des entrevues de maintien - une façon différente de procéder à une entrevue de fin d’emploi - afin de déterminer ce qu’il faudrait pour que les infirmières demeurent avec l’autorité.