Chatham-Kent veut acheter des propriétés touchées par l’explosion de Wheatley

Près d'un an et demi après l'explosion qui a secoué le centre-ville de Wheatley, des propriétés de la zone d'évacuation pourraient être vendues à la Municipalité de Chatham-Kent.

Celle-ci tend la main à 11 propriétaires de biens immobiliers situés à l'angle de la rue Érié Nord et du chemin Talbot Est. Les bâtiments sont vides depuis l'établissement de la zone d'évacuation après l'explosion.

Le but [de ces discussions] est vraiment juste exploratoire à ce stade pour déterminer si ces propriétaires sont prêts à vendre leurs propriétés , explique David Taylor, directeur des services juridiques de Chatham-Kent.

Selon lui, ce sont des consultants qui ont conseillé à la Municipalité d'acheter ces propriétés afin de pouvoir ajouter des infrastructures de sécurité dans la zone.

Une fuite de sulfure d'hydrogène provenant des puits de gaz de la région est soupçonnée d'avoir causé l'explosion, qui a détruit deux bâtiments, blessé 20 personnes et déplacé près de 100 familles et des dizaines d'entreprises en août 2021.

Le système de sécurité en place peut capturer tout gaz qui pourrait s'échapper et enlever des éléments potentiellement dangereux.

Il s'agit d'une infrastructure qui a besoin d'espace et qui peut avoir des points d'émission et d'autres choses du genre ... donc le fait d'avoir plus d'espace que ce que la municipalité possède actuellement, c'est-à-dire seulement le terrain de stationnement, donnera simplement plus de flexibilité pour installer ce type de système de sécurité , indique M. Taylor.

La Municipalité de Chatham-Kent a contacté 11 propriétaires de la zone d'évacuation pour leur proposer d'acheter leurs biens. Photo : Municipalité de Chatham-Kent

Toute mesure est bonne à prendre

Stephen Ingram ne fait pas partie des propriétaires contactés par la Municipalité, mais il vit à proximité du site de l'explosion et a dû quitter sa résidence pendant huit mois après l'explosion.

Pour lui, il faut surtout que la Municipalité pose des gestes pour que la ville redevienne comme avant. Même si la circulation a repris, les commerces et restaurants restent fermés dans la zone et la zone n'est plus un lieu de rassemblement pour la communauté, se désole-t-il.

Ce n'est toujours pas la ville dans laquelle nous avons emménagé il y a cinq ans et elle n'a certainement plus sa personnalité. Je suis pour tout ce qui est positif , explique-t-il.

La proposition de la Municipalité pourrait être un moyen pour les membres de la communauté de contribuer à ce que devrait être la vision future du site , estime-t-il en ajoutant que l'administration municipale pense aussi que cela pourrait aider la communauté à guérir.

L'explosion a touché des dizaines de personnes à Wheatley. Photo : Avec la permission de John Urban

Stephen Ingram a rejoint en novembre 2022 un recours collectif de 100 millions de dollars proposé contre la municipalité et HSE Integrated Ltd - une entreprise engagée pour trouver la source de la fuite de gaz.

Selon lui, l'offre de Chatham-Kent pourrait être une réaction instinctive à la poursuite judiciaire ou un conseil juridique pour faire quelque chose et apaiser la situation .

Une approche démentie par David Taylor qui affirme que l'achat des lots n'est pas une stratégie pour accomplir des gains dans le procès. Il réitère que l'idée est strictement basée sur des recommandations d'experts pour contrôler une plus grande partie du site pour des raisons de sécurité.

Selon M. Taylor, il n'y a pas non plus de date limite pour que les propriétaires donnent leur accord dans ce projet et, pour l'instant, la municipalité ne fait que collecter des informations pour les présenter au conseil municipal à une date ultérieure.

La Municipalité doit organiser une réunion communautaire le 1er mars pour expliquer davantage ce qui se passe au centre-ville.

Avec des informations de CBC