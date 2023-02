Transport scolaire perturbé à Ottawa, dans l’est ontarien et en Outaouais

Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa annonce que le transport scolaire est annulé, vendredi, pour les écoles à Ottawa, Carleton Place, Brockville, Kemptville Pembroke, Merrickville, Marionville et Prescott-Russell, en raison des conditions routières glacées dans plusieurs secteurs . Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Même décision du côté de la Commission de transport des étudiants d'Ottawa (Ottawa Student Transportation Authority - OSTA) qui dessert des écoles des conseils scolaires anglophones et francophones de la Ville d’Ottawa.

Cela concerne les écoles du Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO), du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE), ainsi que des conseils scolaires anglophones d’Ottawa. Mais les écoles restent ouvertes.

Dans l’est ontarien, le Consortium de transport scolaire de l’Est et le Transport des étudiants de l'Est de l'Ontario (Student Transportation of Eastern Ontario - STEO) annulent eux aussi que le transport scolaire est annulé pour toutes les régions qu’ils desservent, mais que les écoles seront ouvertes.

10 FÉVRIER 2023 - Transport scolaire ANNULÉ aujourd'hui (toutes les régions du CTSE). Écoles demeurent ouvertes. School transportation CANCELLED today (all CTSE's regions). Schools remain open. — Consortium de l'Est (@Consortium_Est) February 10, 2023

Les élèves du Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien (CSDCEO), du Conseil scolaire de district du Haut-Canada (UCDSB) et du Conseil scolaire anglophone de district catholique de l'Est de l'Ontario sont affectés par cette annonce.

Transport perturbé en Outaouais

Du côté de l’Outaouais, le Centre de services scolaire des Hauts Bois de l'Outaouais indique que le transport scolaire est offert sur l'ensemble du territoire qu’il dessert est maintenu vendredi, mais que certains parcours pourraient connaître des retards .

Même chose du côté du Centre de services scolaire des Portages de l'Outaouais et du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées. Ce dernier explique que certains chemins et rangs pourraient ne pas être desservis étant donné la condition routière .

En tout temps, la décision finale de garder son enfant à la maison ou non appartient toujours aux parents , précise le CSSCV .

En revanche, le Centre de services scolaire des Draveurs et le Centre de services scolaire des Draveurs n’avaient publié aucun message sur leur site internet ou leurs réseaux sociaux au moment de publier cet article.