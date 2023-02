Blaine Higgs maintient le flou sur son avenir à la tête du Nouveau-Brunswick

En exécutant quelques pas de danse, il a quitté la scène en lançant la chanson Should I Stay or Should I Go, du groupe The Clash. Quelques minutes plus tard, en mêlée de presse, il esquive les questions sur son avenir politique, parlant plutôt des objectifs qu'il lui reste à atteindre.

Il y a trois choses dont nous avons besoin, nous avons besoin de sécurité énergétique, nous avons un système de santé à réparer [...] et nous avons besoin de réparer notre système d’éducation , dit-il.

« Ces trois choses sont importantes pour moi et nous devons les régler. » — Une citation de Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Questionné à savoir combien de temps l’accomplissement de ces ambitieux objectifs nécessiterait, Blaine Higgs reste vague. Il note qu’il serait prêt à écouter un candidat à sa succession qui partagerait ses idées.

Créer du suspense

Relancé à plusieurs reprises par les journalistes présents, Blaine Higgs s'esclaffe, en admettant avoir lui-même créé ce suspense. Mais il reste quand même vague sur ses intentions. Je me suis placé dans cette situation, en disant que j’allais prendre une décision, puis j’ai regretté parce que je ne suis pas prêt à la prendre , affirme-t-il.

Blaine Higgs s'adresse aux journalistes après son discours sur l'état de la province à Fredericton. Il a été pressé de questions sur son avenir politique. Photo : Radio-Canada / Michelle LeBlanc

Son épouse Marcia, qui était à ses côtés lors de la mêlée de presse, n'offre pas de réponse plus claire sur l'avenir politique de son mari. Pourvu qu’il soit motivé et excité, je serai à ses côtés , ajoute-t-elle.

Il reste environ un an et demi avec les prochaines élections générales au Nouveau-Brunswick, le 21 octobre 2024. Blaine Higgs n'a jamais dit qu'il serait candidat lors des élections de 2024. Il n'a jamais, non plus, dit qu'il quitterait la vie publique avant cette date.

À l'heure actuelle, le Parti progressiste-conservateur est au plus bas dans les sondages. Selon le dernier coup de sonde de la firme Narrative Research, le taux d'insatisfaction du gouvernement atteint 62 %. La popularité personnelle de Blaine Higgs est de 17 %, derrière la cheffe libérale Susan Holt (26 %) et le chef vert David Coon (20 %). La marge d’erreur de ce sondage est de 4 points de pourcentage, 95 fois sur 100.