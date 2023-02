La soif de boire sans alcool

À New York, la tendance du « sans alcool » va au-delà des défis du mois de janvier sans alcool (« Dry January ») et des 28 jours de sobriété grâce à l’ouverture de bars 100 % sans alcool et à l’organisation d’événements hebdomadaires offrant des produits haut de gamme.

Vous avez peut-être suivi le défi du mois de janvier sans alcool, ou peut-être êtes-vous en train d’essayer de faire celui des 28 jours de sobriété. Il existe cependant bel et bien une tendance qui semble durable sur le marché. À New York, par exemple, elle suscite un véritable intérêt, et pas juste pour quelques semaines.

En ce vendredi soir, dans un bar clandestin de type speakeasy de New York, les clients commencent à affluer dès 18 h pour participer à une soirée organisée dans un endroit joliment décoré, où résonne une musique dansante. La bonne humeur est au rendez-vous, et pour cause : pour seulement 40 $, les consommations sont à volonté. Ici, les meilleures concoctions sont préparées par deux créateurs de cocktails avec de savants mélanges qui visent à imiter les grands classiques des cocktails servis dans les bars dits conventionnels.

Les événements sans alcool sont organisés dans des endroits où l'on se sent comme dans un bar conventionnel. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Comme chaque vendredi soir, Elizabeth Gascoigne, fondatrice d'Absence of Proof, est l’organisatrice de l’événement. J'ai arrêté de boire il y a environ un an, en janvier, pour des raisons de santé. Je voulais juste que mon anxiété s'améliore. Quand j'ai arrêté l'alcool, j'ai soudainement réalisé qu'il y avait très peu d'options sociales. Si vous ne buvez pas, vous pouvez aller dans un bar, peut-être prendre un cocktail sans alcool juteux, mais rien qui ressemble à l'expérience d'un bar normal.

Elle a donc créé ces soirées pour fidéliser le public avec ces produits sans alcool. Mais qui sont donc ses invités curieux de découvertes? Des femmes enceintes, des personnes qui sont complètement sobres et d’autres qui aiment simplement essayer des choses nouvelles et intéressantes, mais qui n'ont pas l'intention de réduire leur consommation d'alcool.

Parmi ces personnes : Deja, qui est venue avec son compagnon et qui se définit comme une sobre curieuse. Parfois, je bois, parfois pas, et je trouve ça bien de faire une pause de temps en temps , dit-elle.

Le magasin haut de gamme Sèchey, à New York, offre toute une gamme de produits sans alcool. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Au-dessus de ce « bar clandestin », il y a Sèchey, une boutique qui vend des dizaines et des dizaines de boissons différentes. Le magasin haut de gamme, où s’organisent des dégustations et des événements d'affaires, est surtout une superbe vitrine pour une variété de vins, de spiritueux et de cocktails prêts à boire, le tout sans une once d’alcool.

Nous ne voulons proposer que des marques qui s'alignent vraiment sur notre vision, à savoir un changement complet de style de vie. Nous essayons de rester naturels, à faible teneur en calories, sans sucre ajouté et sans agents de conservation ajoutés , explique Veronica Grine, directrice de la vente au détail et des opérations à Sèchey.

La gamme de produits sans alcool s'est beaucoup étendue depuis quelques années. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Le magasin remporte du succès, à l’image de cette tendance qui consiste à consommer moins d’alcool, selon sa tenancière. Je pense que la COVID a été une sorte de réveil pour beaucoup de gens, lorsque tout le monde était enfermé et buvait probablement beaucoup trop, parce qu'il n'y avait pas d'horaire fixe ou de routine. Toutefois, je pense que comme nous sortons de la COVID, la relation de beaucoup de gens avec l'alcool a changé.

Si les défis du type 28 jours sans alcool sont assez populaires, la tendance du « sans alcool » est là pour de bon, selon Abby Ehmann, qui a inauguré officiellement son bar à élixirs en septembre dernier dans le quartier de l'East Village. Elle a ouvert ce bar, appelé Hekate, juste en face de son autre bar – conventionnel, celui-là –, où elle a servi des clients dépendants de l’alcool.

Abby Ehmann a ouvert un bar sans alcool dans le quartier de l'East Village, à New York. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

J'avais l'impression qu'ils buvaient trop, parce qu'ils venaient tout le temps au bar, parce qu'ils aimaient l'ambiance et la communauté, et j'ai pensé aux gens qui ne boivent pas et qui n'ont pas d'endroit où aller, raconte Mme Ehmann. Le soir, les cafés ferment généralement vers 17 h ou 18 h, et vous savez, si vous allez dans un restaurant, vous êtes obligé d'acheter de la nourriture. Donc, je voulais donner aux gens qui ne boivent pas un endroit où aller.

Parmi les clients de ce vendredi soir : Travis Rieter et Evelyn LaBelle, un couple de jeunes mariés qui ne boit pas d’alcool. Pour lui, ce bar à élixirs de ce genre est un coup de chance.

Quand on va dans un bar, on peut généralement nous servir une bière sans alcool, explique Travis Rieter. Et pour Evelyn, c’est un jus de canneberge avec du tonic ou quelque chose comme ça, mais vous savez, ça devient ennuyeux. Alors, on a découvert cet endroit et on s'est dit : "Allons voir ça."

Les cocktails sans alcool sont de plus en plus populaires et élaborés. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Derrière le bar, il y a Sydney Easton, qui prépare les cocktails, ou plutôt ce qu'on appelle en anglais les mocktails (cocktails sans alcool). Elle apprend à faire les old-fashioned, les negroni et d'autres classiques du genre avec des ingrédients différents. Il y a une courbe d’apprentissage, reconnaît-elle, pour imiter les saveurs et les arômes des « vrais » cocktails. Cela donne un style différent – comme l'est celui des clients – par rapport aux concoctions des bars où l’on sert de l’alcool, aux yeux de celle qui a travaillé pendant 11 ans dans ce genre d'établissement.

Je peux avoir des conversations pendant des heures. Beaucoup de ces clients sont sobres, alors c'est toujours intéressant d'en savoir plus sur la sobriété, dit Mme Easton. Et puis, vous savez, dans les bars ordinaires, vous avez les gens qui boivent toute la nuit et qui deviennent de plus en plus ennuyeux au fil de la soirée, et je n'ai pas ça ici.

Sydney Easton, qui a surtout travaillé dans des bars servant de l'alcool, apprécie davantage les clients sobres du bar à cocktails sans alcool Hekate. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Abby Ehmann, la propriétaire de Hekate, espère qu’elle sera imitée par d’autres tenanciers. La prochaine étape, selon elle, serait d'ouvrir des bars sportifs, mais sans alcool. Dans son cas, elle a doublé ses revenus entre septembre et octobre, et la croissance se poursuit.

Elizabeth Gascoigne, qui a tout quitté pour se lancer dans cette aventure du « sans alcool », y croit aussi dur comme fer.

« Je pense que ce n'est pas seulement un truc de janvier sans alcool ou de défi 28 jours sans alcool : j'ai commencé ça en août et on était déjà en rupture de stock. Donc, c'est assurément là pour de bon. Je pense que les gens deviennent beaucoup plus conscients de leur consommation d'alcool. » — Une citation de Elizabeth Gascoigne, fondatrice et directrice générale d'Absence of Proof

La croissance de la tendance en matière de boissons non alcoolisées aux États-Unis se reflète en tout cas dans les chiffres de vente : entre 2021 et 2022, les ventes totales de boissons sans alcool ont atteint près de 400 millions de dollars américains (536 millions de dollars canadiens), soit une croissance de plus de 20 %. Bref, un bon signe pour toutes ces personnes qui ont misé là-dessus.