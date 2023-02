Elle a réclamé que Québec reconnaisse la 33e Semaine de prévention du suicide, et que davantage d’efforts de prévention soient déployés dans la province.

« Il y a tellement à faire encore pour mieux prendre soin des gens qui ne vont pas bien. On est à des années-lumière de répondre à la demande, et encore plus loin de répondre aux besoins cachés, qui ne se mettent pas sur aucune liste d’attente, mais qui ne vont pas bien pour autant. »