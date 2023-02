Lettre de Rio Tinto à ses employés : plutôt une construction qu’une modernisation

La lettre, dont Radio-Canada a obtenu copie, est signée par le directeur des opérations Atlantique chez Rio Tinto, Sébastien Ross, et le chef de la direction de la division Aluminium, Ivan Vella.

Il existe très peu d'exemples dans le monde où une aluminerie a été "modernisée". Elysis est conçu pour essayer de rendre cela possible, mais nous savons combien cela sera difficile. Comme nous l'avons vu dans nos activités au Saguenay–Lac-Saint-Jean et bien au-delà pendant de nombreuses décennies, nous avons tendance à effectuer ces transitions en construisant la nouvelle technologie d’électrolyse à côté de nos alumineries existantes , ont mentionné les deux dirigeants.

Actuellement, les cuves de démonstration sont en construction sur le site réservé à la phase 2 de l’Usine Alma. Le procédé Elysis vise à fabriquer de l’aluminium sans émission directe de carbone. Elysis est une coentreprise entre Alcoa et Rio Tinto financée en grande partie par Québec, qui possède 3,5 % des parts, et Ottawa.

La technologie Elysis permet de produire un aluminium encore plus vert. Photo : Radio-Canada

Plus tôt cette semaine, des propos d’Ivan Vella, tenus lors d’une séance de questions-réponses avec des actionnaires en novembre dernier, avaient été rapportés. Il avait dit reconnaître que la transition des usines actuelles vers Elysis représentait tout un défi en raison de leur âge, mais que ce n'était pas impossible.

Les exemples les plus récents [de transition] sont Kitimat [en Colombie-Britannique] et AP60. Bien qu’il est possible que nous puissions trouver une voie de modernisation économique et réalisable, nous ne considérons pas seulement cette option , ont-ils continué.

Au Québec

Sébastien Ross et Ivan Vella réitèrent que le déploiement d’Elysis se fera au Québec, mais sans spécifier à quel endroit.

Nous avons toujours eu l'intention de faire notre premier déploiement dans nos opérations au Québec où nous avons des capacités techniques et opérationnelles de classe mondiale. Une équipe travaille sur ces projets depuis les 12 derniers mois , enchaînent-ils.

Rio Tinto a des alumineries à Alma, Jonquière, Laterrière et La Baie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La firme Alcoa est installée à Baie-Comeau, Bécancour et Deschambault. Rio Tinto possède 40 % des parts de l’usine Alouette à Sept-Îles ainsi que 25 % de celle de Bécancour.

La technologie Elysis est développée au Complexe Jonquière de Rio Tinto et l'unité de démonstration est à Alma. Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

D’ici à ce qu’Elysis puisse être commercialisé à plus grande échelle, AP60 demeure la technologie à plus faible intensité de carbone dont nous disposons et nos études en vue d’un ajout de cuves supplémentaires se poursuivent , rappellent les dirigeants.

Il avait déjà été annoncé par Rio Tinto que l'entreprise étudiait le nombre de cuves AP60 additionnelles au Complexe Jonquière, qui viendraient remplacer les cuves précuites dont l’autorisation environnementale viendra à échéance à la fin de 2025. Initialement, 16 cuves avaient été annoncées en novembre 2021, mais le projet a été mis sur pause en mai 2022. Rio Tinto plancherait sur l’ajout de 96 cuves pour venir se coller aux 38 existantes.

De la patience demandée

Finalement, Rio Tinto rappelle qu’Elysis est le moteur de sa croissance.

Bien que la technologie révolutionnaire fonctionne et que le développement se poursuive à un rythme soutenu, nous devons être patients , lancent MM. Ross et Vella, sans donner de date sur un déploiement éventuel.

Rien n’est dit non plus sur l’endroit où seraient fabriquées les anodes plus résistantes qui serviront au procédé Elysis. Des craintes de pertes d'emplois importantes existent à ce sujet au Saguenay-Lac-Saint-Jean, alors que les anodes actuelles, à la plus courte durée de vie, sont fabriquées sur place.

Des informations limitées à partager

La communication aux employés avait pour but de préciser autant que possible le plan de l’entreprise.

Considérant le haut niveau de confidentialité qui doit entourer les travaux actuels, la quantité d'informations que nous pouvons rendre publique est limitée, ce qui peut amener des observateurs externes à notre industrie à tirer des conclusions qui ne reflètent pas notre propre position , avaient débuté Ivan Vella et Sébastien Ross.

Avec la collaboration de Roby St-Gelais