Faire fortune en promenant des chiens

Avec ses 600 000 chiens, la ville de New York représente un eldorado pour un métier de plus en plus en vogue et, surtout, de plus en plus lucratif : promeneur de chiens.

Dans le parc Prospect de Brooklyn, Michael Josephs promène deux chiens : le sien et Remi, qui appartient à un couple de jeunes professionnels qui travaillent de chez eux, non loin de là, mais qui sont débordés par leur routine quotidienne.

Michael Josephs l’avoue, devenir promeneur de chien, c’est la meilleure décision qu’il ait prise il y a trois ans, lui qui venait d’obtenir sa licence d’agent immobilier dans la Grosse Pomme.

J'ai commencé en juillet 2019, juste avant la pandémie. On a vraiment grandi très vite, et puis j'ai eu 95 % de ma clientèle qui a quitté New York pendant les confinements. Tout s’est arrêté , raconte-t-il.

Petit à petit, ses clients ont repris contact et, en 2022, lorsque tout le monde a commencé à réintégrer les bureaux, son entreprise a rebondi fortement.

Michael Josephs gère Parkside Pups, qui emploie neuf promeneurs de chiens. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Aujourd’hui, au sein de son entreprise Parkside Pups, il gère une équipe de neuf promeneurs de chiens. Il espère même créer un système de paie complet et offrir des avantages sociaux à ses promeneurs.

Combien coûte ce service? La demi-heure est à 20 $ US, l’heure, à 25 $ US et les deux heures, à 35 $ US. Les gens me demandent toujours pourquoi il faut payer 5 $ US de plus pour les 30 minutes supplémentaires. Je pense que tous les chiens méritent de passer du temps dehors, même s'ils ne veulent marcher que 30 minutes. Ils veulent probablement rester dehors pendant 30 minutes de plus, s'ils ont l'option , affirme-t-il.

200 000 $ US par an?

Au fait, promener des chiens à 20 $ US la demi-heure, est-ce que c’est payant?

Michael Josephs répond avec un grand sourire : J’ai fait 120 000 $ US en 2022. Les deux dernières années, nous avons connu une croissance de 250 %. L'année dernière, nous avons augmenté de 150 %. Je pense que cela vous montre que nous sommes sur la bonne voie et je prévois que, cette année, mon objectif est d'atteindre entre 180 000 $ et 200 000 $ US.

Prashanth Selvam et Lucy Seery ont confié leur chien Remi à un promeneur de chiens à New York. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Les maîtres de Remi, Prashanth Selvam et Lucy Seery, n’ont pas hésité à utiliser les services de Michael Josephs pour sortir leur chien de 2 ans. Ils l’ont adopté pendant la pandémie, dit Prashanth, et depuis qu’ils ont déménagé à Brooklyn, c’est plus facile de faire promener leur chien.

Il aime juste voir d'autres chiens et il aime tellement faire ces promenades. Regardez comme il est heureux , explique Lucy Seery.

Un service personnalisé

Bethany Lane est devenue promeneuse de chiens il y a 12 ans, en créant sa compagnie Whistling Wag. J'avais besoin de payer mes factures, mon loyer, mes prêts étudiants. J’ai publié une petite annonce et j'ai vu que quelqu'un était prêt à me payer pour promener des chiens, ce qui, dans mon esprit, était la chose la plus folle dont j'ai entendu parler, parce que j'aime promener des chiens pour le plaisir, gratuitement , se rappelle-t-elle.

Bethany Lane offre un service personnalisé de garde et de promenade de chiens. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Depuis, elle a embauché six employés et fait surtout de la gestion d’entreprise. J'ai dû prendre un peu de recul par rapport aux promenades. Ce qui est un peu dommage, parce que c'est en fait la partie du travail que je préfère , dit Bethany Lane.

Elle s’est concentrée sur un service très personnalisé, avec un ou deux chiens maximum pour chaque promenade. Son taux horaire demeure confidentiel, dit-elle, parce que tout dépend des besoins et de la personnalité du chien et de ses maîtres.

Selon la Société américaine pour la prévention de la cruauté envers les animaux, plus de 23 millions de foyers américains – soit près d'un sur cinq à l'échelle nationale – ont adopté un chien ou un chat pendant la pandémie. Avec le retour des Américains au bureau, quelqu'un doit bien promener tous ces chiots de la pandémie.

Pas étonnant, donc, que le métier ait attiré énormément de monde. Mais, selon Bethany Lane, il faut être très fiable, parce que c’est un travail très exigeant. Il faut être prêt à sortir tous les jours, peu importe le climat.

Un avenir plus que prometteur

Michael Josephs et sa femme, avec qui il travaille au sein de Parkside Pups, débordent de projets. Nous voulons ouvrir une garderie pour chiens à New York, et on rêve d'ouvrir un chenil sur dix hectares de terre au New Jersey pour pouvoir y amener ma clientèle de New York, pour des séjours plus longs , explique-t-il.

L'entreprise de Michael Josephs a connu une croissance exponentielle depuis la pandémie. Photo : Radio-Canada / Frédéric Arnould

Bethany Lane, elle, a amassé assez d’argent pour s’acheter une maison au New Jersey, pour y passer ses week-ends. Son autre vache à lait demeure la garde de chiens pour ceux qui partent en vacances. Avec ces deux atouts, elle s’assure une bonne croissance de revenus, même si elle souhaite que son entreprise reste à échelle humaine.

Quand on lui demande si elle pensait un jour en faire son gagne-pain, Bethany Lane répond sans ambages : C'était mon rêve. C'est ce que je voulais. Un rêve avec, à la clé, le succès financier.