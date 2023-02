La Colombie-Britannique fermera ses cliniques traitant le syndrome post-COVID

Les personnes souffrant du syndrome de la COVID-19 de longue durée n’auront bientôt plus accès aux quatre cliniques physiques vers lesquelles se tourner en Colombie-Britannique. Dès la fin du mois de mars, elles devront faire appel à un programme centralisé et virtuel, selon l'Autorité provinciale des services de santé (PHSA).

C'est tellement décevant , déplore Lynne Davies.

Avant le 2 février 2022, jour où elle a contracté la COVID-19, elle adorait danser et suivait même des cours tous les jours. Elle était également une randonneuse et une cycliste passionnée.

Depuis, Lynne Davies souffre de maux de tête, de douleurs corporelles, de fatigue extrême, d'éruptions cutanées et de malaise post-exercice en raison de sa COVID-19 de longue durée, un syndrome qui présente plus d'une centaine de symptômes et qui, pour certains, peut être dévastatrice.

Pour traiter ses maux, Mme Davies a été orientée vers la clinique de rétablissement post-COVID-19 de l'Hôpital général de Vancouver. Le programme interdisciplinaire réunit une équipe d'experts, notamment des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux et des physiothérapeutes. Il offre aussi des ressources éducatives et des cours.

Il nous faut plus de médecins et ne pas réduire les ressources que nous avons déjà , dit Mme Davies.

Une dématérialisation des soins

Environ 4000 personnes reçoivent un traitement et un soutien dans les cliniques de rétablissement post-COVID-19 en Colombie-Britannique dans l’une des quatre cliniques situées à Vancouver, Victoria et dans la vallée du Fraser.

Après la transition, le programme virtuel obligera les patients à contacter leurs médecins de famille ou se rendre dans une clinique sans rendez-vous, selon une lettre de la clinique de récupération post-COVID-19 envoyée à un patient et examinée par la CBC .

Dans le cadre des cliniques actuelles, les patients devaient rencontrer un médecin tous les deux mois.

Le programme continuera à fournir des ressources éducatives et des outils d'autogestion par une équipe d'experts, ce que les patients ont trouvé très bénéfique selon la PHSA .

Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, affirme que les cliniques régionales ne sont plus sollicitées, car le nombre de demandes de consultation est passé de 755 en mai 2021 à 80 ces derniers mois.

Selon lui, la création d'un système centralisé et virtuel permettra à la province de mieux soutenir le programme.

Il s'agit d'augmenter ces services, d'augmenter la recherche, d'augmenter l'éducation et d'en faire un investissement permanent , soutient M. Dix.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, dit qu'il y a eu une chute du nombre de consultations dans les cliniques de COVID-19 de longue durée. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Une solution peu judicieuse, selon certains

Adriana Patino souffre de la maladie depuis plus de 25 mois. Elle est l'administratrice du groupe Facebook COVID-19 de longue durée, qui compte plus de 3500 membres.

Selon elle, les médecins généralistes ne connaissent pas toujours la maladie, car il s'agit d'une affection nouvelle.

C’est ce que croit également Lynne Davies : J'ai la chance d'avoir un médecin de famille [...] qui est très bon et qui me soutient beaucoup, mais il a très peu de connaissances sur tout cela [la COVID-19 de longue durée] parce que ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'il fait.

Selon Doctors of BC., près de 1 million de personnes n'ont pas accès à un médecin de famille en Colombie-Britannique.

Adriana Patino souligne aussi que de nombreuses personnes atteintes de COVID-19 longue durée n'ont pas de médecin de famille, car la province est actuellement confrontée à une pénurie critique.

Laissez les médecins disponibles. Ils doivent avoir des médecins disponibles pour les patients , supplie Adrian Patino.

Les deux femmes s'accordent à dire que l'accès à des médecins spécialisés pour la COVID-19 de longue durée est crucial pour leur rétablissement.

S’éduquer sur la maladie en ligne

Alors que l'annonce a été critiquée par de nombreuses personnes souffrant de COVID-19 longue durée, certaines personnes croient que les éléments bénéfiques du programme sont priorisés.

C’est le cas de Cathy Williams qui a rejoint une clinique de récupération post-COVID-19 il y a plus d’un an. Elle trouve les ressources éducatives et les cours incroyablement utiles pour comprendre son état.

S'ils retirent les médecins du programme, je ne pense pas que cela sera très dommageable pour le programme, car il s'agit d'apprendre à gérer ce que nous avons et à poursuivre notre vie , croit-elle.

Toutefois, elle dit avoir un médecin de famille vers lequel elle peut se tourner, un luxe inaccessible pour beaucoup de personnes souffrant de COVID-19 longue durée en Colombie-Britannique.

Avec les informations de Joël Ballard