Catastrophe en zone de guerre : privilégier les dons d’argent aux aides matérielles

Cinq jours après le tremblement de terre qui a fait plus de 20 000 morts en Turquie et en Syrie, la communauté internationale fait face à un casse-tête logistique et diplomatique sans précédent, notamment en Syrie.

Dans ce pays ravagé par 12 ans de guerre, la zone sinistrée par le séisme est divisée entre le territoire contrôlé par le régime de Bachar Al-Assad et la dernière enclave rebelle dans le nord-ouest du pays, où des millions de personnes dépendent déjà de l’aide humanitaire.

L’un des principaux défis est l’acheminement de l’aide matérielle aux quelque 4,8 millions de personnes qui vivent dans ce dernier grand bastion tenu par les rebelles et les djihadistes. Presque toute l'aide humanitaire y est acheminée depuis la Turquie par Bab al-Hawa, l'unique point de passage obtenu par résolution des Nations unies et contesté par Damas et Moscou qui dénoncent une violation de la souveraineté syrienne.

Le régime syrien, sous le coup de sanctions internationales depuis le début de la guerre en 2011, appelle la communauté internationale à lui acheminer l’aide humanitaire, se disant engagé à la distribuer à tous les Syriens sur tout le territoire , tout en rejetant l’idée d’ouvrir d’autres points de passage vers les zones rebelles.

Le séisme a été catastrophique pour tous les Syriens dans le nord du pays, qu’ils soient dans les zones contrôlées par le régime ou celles tenues par l’opposition , dit à Radio-Canada Charles Lister, directeur du programme de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme à l'Institut du Moyen-Orient à Washington. Mais les aides humanitaires ont pris une tournure politique et sont devenues source de controverses et de tensions au sein de la communauté internationale.

Une fillette allume dépose un bougie lors du rassemblement de membres de la communauté syrienne de Montréal en hommage aux victimes du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Le 08 février 2023.

Il affirme que Damas a déjà reçu au moins 36 cargaisons d’aide internationale, notamment de la part de l’ ONU , alors que la zone contrôlée par les rebelles n’en a reçu aucune.

Mercredi, six camions, chargés notamment de tentes, sont entrés en territoire rebelle en traversant le point de passage de Bab Al-Hawa, via la Turquie. Mais selon des responsables locaux, ainsi que les secouristes des Casques blancs, il s’agit d'une aide attendue avant le séisme.

« C’est absolument tragique que l’ ONU n’ait toujours pas envoyé de l’aide aux sinistrés dans la région contrôlée par l’opposition syrienne. [...] L’ ONU est visiblement sous pression de la part du régime syrien, appuyé par Moscou, afin de faire la différence entre aide humanitaire et secours aux sinistrés. » — Une citation de Charles Lister, directeur du programme de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme à l'Institut du Moyen-Orient

L 'ONU avait indiqué mardi que l'acheminement par ce passage était perturbé en raison des routes endommagées, même si la plateforme de transbordement des marchandises et le point de passage lui-même étaient intacts.

Mais, selon le directeur de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaires (OCCAH) à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), François Audet, la transition entre l'aide locale et l'aide internationale de l'étranger reste possible, puisque les premiers humanitaires sont les survivants.

« En mode survie »

La région affectée par le séisme [en Syrie] est une grande région dans laquelle il y a énormément d’humanitaires locaux et internationaux , notamment depuis le début de la guerre, a-t-il dit en entrevue au 15-18. Ces humanitaires vont non seulement aider les déplacés du conflit, mais également les millions de personnes affectées par le tremblement de terre qui ont eux aussi de grands besoins humanitaires.

« À court terme, le plus efficace ce sont vraiment les dons d’argent [octroyés] aux organisations internationales [sur place] qui pourront transformer [ces sommes] en services sur le terrain parce qu’on est vraiment en mode survie. » — Une citation de François Audet, directeur de l’OCCAH

Les premiers jours après un tremblement de terre comme celui-là, ou comme celui que l’on a vu en Haïti [en 2010], la priorité est avant tout aux recherches de survivants sous les décombres, que ce soit avec de la machinerie ou même à mains nues dans certains endroits , explique M. Audet, donnant l’exemple des Casques blancs, les secouristes des zones rebelles en Syrie, qui ont imploré la communauté internationale d’envoyer des équipes pour les aider à retrouver des survivants.

Le bilan pourrait grimper rapidement dans les heures et les jours à venir, disent les secouristes.

Plus de 3300 bénévoles des Casques blancs se sont mobilisés depuis le séisme, mais il leur manque encore cruellement du personnel et du matériel, rapporte l’ AFP .

Après les secours de base, c’est sûr qu’il y aura un énorme besoin au niveau des abris temporaires pour les déplacés dans les camps . Et là, on part de zéro. Les gens auront besoin d’eau, de nourriture et de soins de santé parce qu’il y a beaucoup de blessés , dit encore M. Audet.

« Il existe des organisations internationales bien établies sur le terrain dans le nord-ouest de la Syrie qui font tout leur possible pour venir en aide aux sinistrés et qui disposent d’un vaste réseau de contacts, ce qui leur permet d’aider les gens en besoin assez rapidement. » — Une citation de Charles Lister, directeur du programme de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme à l'Institut du Moyen-Orient

Jeudi, l'Agence américaine de développement (USAID) a annoncé une aide de 85 millions de dollars à la Turquie et à la Syrie, soulignant que le financement serait versé à des partenaires sur le terrain pour fournir l'aide urgente nécessaire à des millions de personnes notamment en matière de nourriture et de soins de santé.

L'Union européenne, quant à elle, a envoyé de premiers secours en Turquie quelques heures après le séisme. Mais elle n'a initialement offert qu'une aide minimale à la Syrie par le biais des programmes humanitaires existants, en raison des sanctions internationales en vigueur depuis le début de la guerre civile en 2011.

Mercredi, Damas a officiellement sollicité l'assistance de l' UE et la Commission a demandé aux États membres de répondre favorablement à cette requête. Mais selon M. Lister, les sanctions n’affectent en aucun cas l’aide humanitaire, surtout celle destinée à Damas . Il reconnaît toutefois que ces sanctions empêchent l’envoi de l’argent à des individus en Syrie, des restrictions internationales ayant été imposées sur le système de transfert de monnaie vers ce pays.

Des organisations humanitaires s'unissent au Canada

Le Canada, de son côté, a annoncé mardi qu'il fournirait 10 millions de dollars en aide humanitaire d'urgence à la Turquie et la Syrie. Mercredi, le gouvernement a aussi annoncé qu'il égalait, jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars, les dons faits entre le 6 et le 22 février à la Croix-Rouge canadienne et destinés à ces secours.

Et quelques heures après le séisme, au moins 12 organisations canadiennes ont uni leurs forces sous la bannière de la « Coalition humanitaire », pour recueillir des fonds d’urgence destinés aux deux pays sinistrés. Il s’agit de : Action contre la Faim, Banque canadienne de grains, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Médecins du Monde, Humanité & Inclusion, Islamic Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam Québec, Plan International Canada, Aide à l'enfance, et Vision mondiale Canada.