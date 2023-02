Le seul chirurgien de Pincher Creek ne veut plus faire le travail d’accoucheur

Dans une lettre ouverte, le seul chirurgien en poste à Pincher Creek, en Alberta, a déclaré qu’il ne pourra plus assurer les accouchements et le maintien de la maternité de façon continue.

Les médecins devraient cependant pouvoir effectuer des accouchements d’urgence, mais les femmes enceintes devront probablement accoucher à Lethbridge, à plus d’une heure de route.

Lethbridge connaît cependant aussi une pénurie de médecins.

Le docteur Jared Van Bussel, auteur de la lettre, déclare qu’en tant que seul chirurgien de Pincher Creek depuis cinq ans, il a été de garde jour et nuit, à l’exception des congés prévus.

Pour le chirurgien, c’en est de trop.

Il souligne que la communauté rurale avait auparavant 11 médecins et qu'ils ne sont plus que cinq. Ils gèrent un service d’urgence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des soins actifs, une médecine familiale et des soins de maternité.

« Nous ne pouvons plus envisager de faire des soins de maternités ici… Nous avons besoin de plus d’infirmières. » — Une citation de Dr Jared Van Bussel

L’optimisme de Services de santé de l’Alberta

Services de santé de l’Alberta (AHS) dit être déterminé à maintenir les soins de maternité à Pincher Creek, malgré la lettre ouverte de Van Bussel à la communauté.

Dans un courriel à CBC News, la porte-parole d' AHS , Gwen Wirth, affirme que l’autorité sanitaire a récemment pris connaissance de l’intention d’un médecin de cesser de fournir une couverture de maternité dans la région .

Elle déclare que l’organisme ne prévoit pas de réduction des services ou du personnel, y compris les services de maternité, au Centre de santé Pincher Creek.

Mme Wirth dit qu' AHS pense plutôt y déployer des médecins temporaires.

« Services de santé Alberta a contacté les médecins de Pincher Creek pour une rencontre et une collaboration axées sur les solutions pour maintenir la couverture de maternité. » — Une citation de Gwen Wirth, porte-parole Services de santé de l’Alberta

Elle dit aussi que des efforts sont déployés pour recruter des obstétriciens et gynécologues supplémentaires à Lethbridge.

Crise des soins de maternité

Ivy Lynn Bourgeault, professeure à l’Université d’Ottawa et responsable du Réseau canadien des travailleurs de la santé, qui a étudié les soins de santé maternelle, affirme que les soins de maternité en milieu rural sont dans une situation précaire au Canada. Cela signifie moins de choix pour les femmes qui accouchent dans ces communautés.

Le seul chirurgien de Pincher Creek tire la sonnette d’alarme sur le manque de personnel de soins maternels dans la région. Photo : Radio-Canada / Justin Pennell

« Lorsque nous voyons les défis du système de santé en général, ceux-ci sont ressentis de manière aiguë dans les soins de maternité ruraux. » — Une citation de Ivy Lynn Bourgeault, professeure à l’Université d’Ottawa

Elle fait observer que les régions rurales peuvent avoir une sage-femme ou un médecin de famille dans leur communauté, mais il est très rare qu’il y ait un obstétricien.

« Vous n’aurez probablement pas le choix sur l'accoucheur... Y aura-t-il des services d’anesthésie? Y aura-t-il des services de césarienne en cas d’urgence?, affirme-t-elle.

Mme Bourgeault est d'accord avec le docteur Jared Van Bussel que les maternités rurales sont en difficulté, et ce depuis des années.

Elle se souvient pourtant d’avoir assisté à une conférence nationale il y a 23 ans pour discuter de l’avenir de la maternité au Canada. Une rencontre au cours de laquelle la question de la pénurie de main-d’œuvre dans le système de santé canadien avait été posée.

C’est un problème, dit-elle, qui est resté le même.

Avec les informations de Jade Markus