Une websérie humoristique tournée dans le garage de Steve Hill

Steve Hill lance une bande-annonce désopilante pour annoncer la sortie d’une websérie intitulée Garage chez Steve Hill. Dès le 16 février, on pourra voir cette série qui se trouve à mi-chemin entre une émission de variétés et une comédie de situation.

La bande-annonce présente le musicien comme un animateur qui décide de faire une émission de télévision dans son garage. Il reçoit des invités qu’il interviewe et avec qui il joue de la musique. Parmi eux : Bleu Jeans Bleu, Matt Lang, Les Deux Luxes; des amis de Steve Hill. C’est assez absurde. C’est comme si mon rêve dans la vie était de faire le David Letterman Show dans mon garage à Baie-Jolie.

Au fil des ans, le musicien de Trois-Rivières a collaboré avec ces artistes. Matt [Lang], on est dans la même agence, on avait fait le Festival d’été de Québec ensemble. Il a aussi fait des spectacles il y a quelques mois avec Bleu Jeans Bleu. Il avait même son personnage inspiré d’une marque de jeans populaire dans les années 80. J’étais Sergio Valente. Je me présentais sur scène avec ma cape en jeans. Pépé et sa guitare et les Deux Luxes sont ses amis de longue date.

Certains feront connaissance avec Johnny Pilgrim qui est son vieil ami. Vous l’avez peut-être vu dans mes dernières vidéos. J’ai fait deux vidéos avec Johnny qui était réalisateur de vidéo dans une autre vie, qui est maintenant chanteur. Avec qui je travaille et je collabore, j’ai écrit des chansons avec sur mon dernier album. Je l’ai invité à l’émission.

Des personnages gravitent autour des invités, dont la conjointe fictive du musicien. Ma copine dans l’émission qui est jouée par Justine Prud’homme s’appelle Nancy. Elle s’appelle Nancy Hill, elle est coiffeuse "Nance Hill, spécialiste en pose de cils".

On a beaucoup ri dans le tournage de cette série , dit le musicien en riant. L’idée c’était de faire de quoi d’absurde, mais qui en même temps, qui est assez proche de la réalité. C’est un petit peu des deux, ça ressemble un petit peu à ma vie quand même.

Garage chez Steve Hill comporte six épisodes d’une demi-heure.

Le premier épisode mettant en vedette Pépé et sa guitare sera disponible le 16 février, sur la chaîne Youtube de Steve Hill.

D’après une entrevue réalisée à Toujours le matin