Des garderies de l’Estrie montrent leur soutien pour les victimes de Laval

Ce geste s'inscrit dans un mouvement qui prend de l'ampleur à travers la province. L'Association québécoise des centres de la petite enfance a en effet proposé cette initiative à ses membres.

En Estrie, des garderies ont orné leurs bureaux de drapeaux, de couvertures d'enfants, de cœurs et de messages.

Des garderies de l'Estrie ont montré leur solidarité à la communauté touchée par le drame de Laval. Photo : Radio-Canada

Des éducatrices au CPE Jardin de Fanfan, à Magog, ont également décidé de porter un chandail et un ruban blanc.

« Au moment que ça arrive, on s'imagine, “si ça nous arrivait, si c’était arrivé ici". [...] Il n’y a pas de mots, je pense, qu'on peut leur dire. Tout ce qu'on peut faire, c'est d’envoyer une grande vague d'amour pour les soutenir, puis on espère que cette vague-là va se rendre à eux. » — Une citation de Valérie Groulx, directrice générale du CPE Jardin de Fanfan

C’est surtout pour montrer que nous, on est un service de garde, on accueille des enfants tous les jours. On est là pour ces familles-là, on pense à elles, on pense à ce qu'elles vivent en ce moment, puis on espère ne jamais être obligés de vivre ça. Gérer une situation comme ça, ça doit être épouvantable et éprouvant , renchérit la directrice générale du CPE Au cœur des mésanges, Marie Eve Daviault.

Le cœur gros

Des parents rencontrés par Radio-Canada jeudi se sont aussi dits émus par les événements.

Quand on a des enfants de cet âge-là, on peut facilement se mettre à leur place. On avait vraiment hâte de serrer nos cocos hier , a constaté Marie-Ève Leboeuf.

Je suis venue laisser ma fille à la garderie ce matin, mais avec le cœur gros. Je me suis dit "mon Dieu, est-ce que je la laisse à la maison à la place." C'est venu me chambranler, comme tout le monde , ajoute Johanie Cloutier, la mère d'une enfant de trois ans.

Le syndicat des travailleuses des CPE de l'Estrie invite aussi ses membres à porter un bracelet blanc et bleu, toujours pour montrer son soutien à la communauté de Laval.

Avec les informations de Marion Bérubé