Rénovations vertes : il obtient sa subvention après avoir poursuivi le fédéral

Un Lévisien a dû attendre plus d’un an pour recevoir la subvention de 5000 $ promise par Ottawa pour l’aider à rendre sa maison plus verte. Ce n’est qu’après avoir saisi les tribunaux que Pierre-Luc Mélançon a réussi à obtenir son dû. L’avocat de profession envisage « sérieusement » de démarrer une action collective au nom des milliers de demandeurs qui attendent un remboursement.

En mai 2021, le gouvernement Trudeau a lancé un programme de subventions pour aider les Canadiens à améliorer l’efficacité énergétique de leur résidence.

Les participants qui répondent aux critères du programme peuvent obtenir un remboursement allant jusqu’à 5000 $ pour certains travaux tels que l’installation de panneaux solaires ou le remplacement de portes et fenêtres.

Économies d'énergie

Propriétaire d’une résidence munie d’un chauffage central au mazout, Pierre-Luc Mélançon a vu dans la Subvention canadienne pour des maisons plus vertes une occasion à saisir.

C'est sûr que pour moi, le fait qu'il y avait une subvention qui était annoncée, c'était hyper positif [parce que] ça me permettait de regarder pour remplacer le mazout, donc consommer moins d'essence, moins de ressources qui polluent, puis en plus de ça, baisser la facture de chauffage durant l'hiver , confie-t-il en entrevue à Radio-Canada.

Le jeune propriétaire et avocat a suivi à la lettre les étapes du programme fédéral :

1) présenter une demande;

2) faire faire une évaluation résidentielle ÉnerGuide avant rénovation;

3) procéder aux travaux;

4) faire faire une évaluation ÉnerGuide après rénovations;

5) demander la subvention.

Le remplacement de la chaudière centrale au mazout par un système de thermopompe à basse température à coûté près de 13 000 $. Photo : Radio-Canada

En vertu d’une entente entre Ottawa et Québec, les demandeurs de la Belle Province peuvent soumettre leur demande pour obtenir les subventions des différents niveaux de gouvernement par l’entremise de Rénoclimat.

Au mois d’octobre 2021, Pierre-Luc Mélançon soumet donc sa demande de remboursement auprès du programme québécois de rénovation écoénergétique résidentielle. Pendant les mois qui suivent, il reste sans nouvelles de Ressources naturelles Canada (RNCan), l’administrateur du programme fédéral.

Silence radio

Entre le mois d'octobre 2021 et le mois d'avril 2022, il ne se passe à peu près rien. Je n'ai pas de nouvelles du fédéral, alors que les autres subventions au niveau du provincial sont payées rapidement puis efficacement. Je n'ai pas de nouvelles du fédéral , relate-t-il.

« Quand on appelle au fédéral, on tombe ou bien dans des boîtes vocales ou bien sur des gens qui nous disent : "Bien, écoutez, le dossier est en traitement. On ne peut rien faire de plus." » — Une citation de Pierre-Luc Mélançon

Au cours du printemps et de l’été 2022, le Lévisien reçoit quelques courriels de RNCan , dont certains qui se répètent et qui lui demandent des documents qu’il a déjà remplis, signés et acheminés.

L’automne arrive. Cela fait maintenant un an que M. Mélançon a présenté sa demande. Le 18 octobre, lassé d’attendre, l’avocat spécialisé en litiges intente une action simplifiée en dommages-intérêts contre Ressources naturelles Canada devant la Cour fédérale.

Il réclame le versement de la subvention de 5000 $ plus un montant de 1000 $ à titre de dommages pour troubles et inconvénients.

Je vais déposer une demande en Cour fédérale pour essayer de forcer le fédéral à bouger, puis le forcer à faire un suivi dans mon dossier , raconte Pierre-Luc Mélançon.

Déblocage

La stratégie porte ses fruits. Trois semaines après le dépôt de sa poursuite, il reçoit un appel d’un avocat : Tout d'un coup, j'ai un suivi de quelqu'un qui est attitré au dossier, qui est un avocat, qui l'étudie. Donc, j'ai un point de chute pour la première fois.

Le 29 novembre, soit six semaines après avoir intenté des procédures judiciaires, Pierre-Luc Mélançon et RNCan concluent une entente de règlement, dont les termes sont confidentiels.

Au strict minimum, ce que je peux dire, c'est que je n'aurais pas réglé le dossier si, pour moi, il n’y avait pas un règlement satisfaisant qui m'était offert , précise le demandeur.

À la fin du mois de décembre, environ 280 000 Canadiens avaient présenté une demande initiale auprès de RNCan . Ce nombre inclut à la fois les personnes qui ont complété les 5 étapes que ceux qui n’ont pas encore achevé le processus.

Jusqu’ici, près de 36 000 propriétaires ont reçu un remboursement pour les travaux effectués sur leur résidence. RNCan précise que 21 707 demandeurs ayant récemment terminé leurs rénovations sont sur le point d’obtenir leur paiement et s’ajouteront ainsi aux 35 921 propriétaires qui ont déjà été payés .

Jusqu’à maintenant, plus de 80 % des propriétaires qui ont envoyé leurs reçus et demandé leurs subventions ont obtenu leur paiement, et nous respectons amplement nos normes de service pour le traitement des demandes , écrit le ministère fédéral dans un courriel à Radio-Canada.

N’empêche, le cas de Pierre-Luc Mélançon démontre que RNCan ne parvient pas toujours à respecter ses propres délais pour le versement des subventions.

Sur son site Internet, il précise qu’une demande complète, avec les reçus officiels et les documents requis, sera étudiée dans un délai de 40 jours. Une fois la demande approuvée, le paiement est censé être envoyé par la poste au demandeur dans les 30 jours.

Subventions versées par RNCan en date du 19 décembre 2022 Subventions versées par RNCan en date du 19 décembre 2022 Province ou territoire Subventions versées Alberta 4567 Colombie-Britannique 5354 Île-du-Prince-Édouard 599 Manitoba 403 Nouveau-Brunswick 3570 Nouvelle-Écosse 971 Nunavut 2 Ontario 14 914 Québec 3680 Saskatchewan 550 Terre-Neuve-et-Labrador 1250 Territoires du Nord-Ouest 3 Yukon 58 TOTAL 35 921

Malgré les embûches rencontrées pour obtenir un remboursement, Pierre-Luc Mélançon s’estime privilégié d’avoir suivi une formation lui permettant d’entamer lui-même des démarches judiciaires. Il est également conscient d’avoir eu la chance de ne pas dépendre de la subvention fédérale pour payer ses factures, ce qui n’est pas le cas de tout le monde.

Du monde mal pris

La réalité, c'est qu'il y a des gens qui avaient des systèmes désuets, qui les ont remplacés, qui ont payé le même montant [que moi] de 12, 13 000 $ pour ces travaux-là, qui attendent après une subvention depuis tout ce temps-là, puis la personne qui ne les paye pas, ce n'est pas une autre partie privée, ce n'est pas une compagnie, c'est le gouvernement du Canada, qui a annoncé des subventions et qui ne les paye pas , déplore le Lévisien.

« Il y a du monde qui sont mal pris avec les taux d'intérêt, avec l'inflation et qui se trouvent à ne pas avoir ce 5000 $-là pour boucler leurs fins de mois. » — Une citation de Pierre-Luc Mélançon

Après en avoir parlé avec des collègues de la firme d’avocats où il travaille, M. Mélançon réfléchit à la possibilité d’entamer une action collective contre le gouvernement fédéral au nom des demandeurs n’ayant pas reçu leur subvention à l’intérieur d’un délai raisonnable.

Les travaux qu’a fait faire Pierre-Luc Mélançon ont permis de diminuer la cote ÉnerGuide de sa résidence de 150 à 100 gigajoules par année. Photo : Radio-Canada / Louis Gagné

Tout le monde a eu à peu près la même réaction, à savoir que ça n’a pas de bon sens qu'il y ait autant de gens qui ne soient pas payés. Ça n’a pas de bon sens qu'il y ait autant de gens qui ne soient pas en mesure de réclamer cet argent-là au fédéral. Puis surtout, [on s’est demandé] qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le processus, pour que les gens soient payés, mais aussi dédommagés. Il n'y a rien qui est fait pour l'instant, mais on l'envisage sérieusement , indique l’avocat.

Il se demande si le programme mis en place pour réduire les émissions polluantes du secteur résidentiel est traité avec le sérieux que l’urgence climatique requiert .

C'est dommage parce que ça alimente encore plus le cynisme qui est présent dans tout. On a l'impression que les systèmes en place fonctionnent difficilement ou ne fonctionnent pas. Puis là, on a un système qui est annoncé, on dit aux gens : On va vous aider. Puis la réalité, c'est que cette aide-là, elle ne vient jamais à bout d'arriver , déplore Pierre-Luc Mélançon.

Avec la collaboration d’Audrey Paris