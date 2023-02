Un hommage pour Mario Pelchat à l’École Saint-Pierre d’Alma pour ses 40 ans de carrière

C’était tout un accueil pour Mario Pelchat à l'École Saint-Pierre d'Alma jeudi après-midi. Une occasion pour la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, de souligner les 40 ans de carrière du chanteur, et ce, tout en musique.

Pendant la campagne électorale, j'avais justement fait une entrevue où certains me demandaient quel était mon chanteur préféré. Et j'avais dit : Mario Pelchat! C’est mon chanteur préféré, c'est mon idole. Je trouve que c'est un chanteur exceptionnel qui vient de la région, un gars simple, plein d'émotions, mais quelle voix. Mais quel talent! , a lancé la mairesse Sylvie Beaumont.

Les 40 ans de carrière de Mario Pelchat on été soulignés à Alma, à l'école Saint-Pierre. Photo : Radio-Canada

Ça me touche, c'est sûr, mais au-delà de ça, c'est que je me vois en eux. Je vois, dans le regard de ces jeunes-là, le jeune que j'ai été, la tête pleine de rêve. [...] Ça me fait extrêmement de bien , a renchéri le chanteur Mario Pelchat.

« Je vais arriver sur scène avec une énergie immense, parce que ça fait plusieurs fois que c'est reporté. Je pense que les gens l'attendent. » — Une citation de Mario Pelchat

C'est un bon chanteur, il chante vraiment bien. Puis j'aime vraiment sa musique , a lancé une élève.

Ce n’est pas tous les jours qu'on a un chanteur à l'école, donc je nous trouve quand même chanceux , a ajouté une autre.

Le spectacle Comme au premier rendez‐vous avait lieu jeudi à la salle Michel-Côté. Vendredi, il sera présenté au Théâtre du Palais municipal de La Baie, ainsi que samedi et dimanche à Dolbeau-Mistassini.

D’après un reportage de Julie Larouche