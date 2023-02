Des experts doutent de la pertinence de développer le Carrefour 40-55

Certains estiment qu’en contexte de plein emploi et de pénurie de main-d’œuvre, l’économie trifluvienne n’a pas besoin d’être stimulée au détriment de l’environnement.

C’est le cas d’Étienne St-Jean, professeur au Département des sciences de la gestion de l' UQTR . Actuellement on a un taux de chômage de 3,7 %. Actuellement les entrepreneurs se plaignent qu’ils n’ont pas d’employés pour faire fonctionner des usines existantes. On est en pénurie de main-d’œuvre , fait-il valoir.

Le chercheur à la chaire de recherche de l’UQAM en transition écologique, Éric Pineault, doute de l’argument selon lequel le développement va alléger le fardeau fiscal des Trifluviens.

Selon lui, l’effet des nouvelles recettes provenant des taxes industrielles s’estomperait en quelques années seulement. Il s’agit d’un remède temporaire à un problème plus large, dit-il, soit le modèle de financement des municipalités.

Lui et d’autres panélistes ont plaidé pour une refonte de ce système qui encourage l’expansion des villes.

Où va-t-on loger les travailleurs qu’on devra attirer pour peupler le parc industriel? Ce n’est plus un modèle qui est viable aujourd’hui dans le sud du Québec. On n’a plus la place. Si on veut faire notre 30 %, si on veut atteindre nos objectifs de conservation de la biodiversité, on ne peut plus s’étaler. Et là, on est dans un projet d’étalement , fait valoir Éric Pineault.

La table ronde avait lieu en virtuel, jeudi. Photo : Radio-Canada

C’est un projet du siècle dernier, ajoutent-ils, une vision à court terme du développement. Un projet de développement industriel en bordure d’une autoroute, accessible uniquement par camionnage, par l’automobile. Selon eux, la Ville n’a pas innové dans la matière.

« Ce que j’ai ressenti en lisant le document que vous nous avez fait passer, ce sont deux mots en anglais qui se sont imposés, deux notions anglaises. La première c’est business as usual et la deuxième c’est green washing. Ça, c’est le 21e siècle. » — Une citation de Yves-Marie Abraham, professeur agrégé au département de management, HEC Montréal

Un renforcement pour les opposants

Le regroupement Terre précieuse qui s’oppose à l’expansion du parc industriel, à la destruction des milieux humides, dit qu’ à la lumière de ces témoignages préoccupants, il est nécessaire plus que jamais le projet soit scruté davantage et qu’il y ait une consultation publique avec les citoyens et toutes sortes d’experts.

Pour les conseillers municipaux contre le projet de développement, ce webinaire a eu pour effet de cristalliser leur opposition.

Le principal promoteur du projet, Mario de Tilly, mentionne que Trois-Rivières n’est pas à l’abri du chômage ni de la décroissance et qu’il faut aller de l’avant avec le développement.

Avec les informations de Jacob Côté