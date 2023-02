Un fournisseur d’Internet au Manitoba rural poursuivi pour services non fiables

Darcie Gervin, une femme de Douglas, une commune située à 16 km à l’est de Brandon est la principale plaignante dans cette affaire.

Elle affirme avoir dépensé plus de 4500 $ pour un service Internet du fournisseur Xplore qu’elle n’a jamais été en mesure d’utiliser. Elle poursuit l’entreprise pour « les ennuis et les désagréments » subis comme cliente.

Darcie Gervin a acheté un forfait illimité de l’entreprise en juin 2019 pour 130 dollars par mois. La Manitobaine a tout de suite constaté les déconnexions à répétition et la vitesse du service n'étaient pas à la hauteur de ce qui lui avait été présenté .

En réponse à ses nombreux appels et courriers de plaintes, l'entreprise Xplore lui proposait des réductions afin de l’inciter à continuer à payer , peut-on lire dans la plainte déposée auprès de la Cour du Banc du Roi le 27 janvier 2023.

Pour l’instant les allégations n'ont pas encore été prouvées en cour.

Les tentatives de Darcie Gervin pour résilier son contrat ont toutes échoué. L’entreprise prétendait qu’il fallait en faire la demande par téléphone uniquement, invalidant toutes ses demandes précédentes faites par courriel et lettres écrites.

Les avocats de Darcie Gervin, Norman Rosenbaum et Jason J. Zushman, parlent d’une technique de vente agressive, à l’opposé des options d’annulation proposées par les fournisseurs concurrents.

Ils allèguent que Xplore savait que certains abonnés ne pourraient pas bénéficier des services promis parce que certains habitaient hors de ses zones de couverture.

Xplore a fabriqué, commercialisé et distribué des bouquets Internet et des produits et services associés d’une manière illégale, déloyale et trompeuse , ont-ils écrit dans la déclaration transmise à la cour.

La poursuite demande le remboursement d’achats de produits et services remontant jusqu’à 2003.

Basée à Woodstock, au Nouveau-Brunswick, Xplore portait au départ le nom Xplorenet qu’il a changé en septembre 2022. Le fournisseur dessert environ 400 000 clients à travers le pays, selon les avocats de Darcie Gervin.

Pointé du doigt

Le bureau d’éthique commerciale avait émis une alerte à l’encontre de Xplore en 2018. L’organisme de régulation avait évoqué un ensemble de plaintes sur l'incapacité du fournisseur à fournir les services promis.

L’entreprise avait alors assuré travailler à éliminer les possibles futures plaintes de la même nature .

La directrice principale des affaires publiques et des relations avec les médias chez Xplore, Maggie Burzawa, indique que la société avait reçu la plainte mardi.

Nous avons l’intention de nous défendre vigoureusement contre ces allégations, qui n’ont pas encore été prouvées devant un tribunal , écrit-elle dans un courriel adressé à CBC/Radio-Canada.

Avec les informations de Bryce Hoye