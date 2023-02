La STLévis demande à être reconnue comme service essentiel par Québec

Lors d’une séance extraordinaire, le conseil d’administration de la Société de transport de Lévis a adopté une résolution demandant au gouvernement du Québec de modifier le Code du travail afin de mieux protéger les citoyens de Lévis contre les effets dévastateurs sur la santé et la sécurité publique des débrayages dans le secteur du transport collectif.

Plusieurs usagers nous ont interpellés au cours des dernières semaines afin que les Lévisiens et Lévisiennes ne soient pas traités comme des citoyens de seconde zone. Il s’agit d’une profonde injustice envers les usagers du transport collectif de Lévis, qui ne peuvent accéder à des soins médicaux en raison de la distance entre leur domicile et les établissements du réseau de la santé , souligne le porte-parole de la STLévis, Michel Patry.

En entrevue téléphonique, Michel Patry appuie sur le fait que c’est une question de santé et de sécurité pour bon nombre d’usagers de la STLévis.

La résolution sera transmise au ministre du Travail et aux élus représentant la ville de Lévis à l’Assemblée nationale, explique alors Michel Patry. J’espère qu’ils vont nous appuyer .

Il rappelle que la société de transport a été déboutée à deux reprises, en 2017 et en 2022, dans des recours visant à assujettir le transport en commun à Lévis à l’obligation de maintenir certains services essentiels en cas de conflit de travail, comme c’est le cas dans les villes de Montréal, de Québec, de Laval et de Longueuil.

Oui on a un volume de personnes moins important mais pourquoi Lévis ne pourrait pas avoir son transport en commun considéré comme service essentiel. On n’est pas moins important , dit-il.

Le syndicat des chauffeurs d’autobus de la Rive-Sud (CSN), qui représente les 110 chauffeurs d’autobus de la STLévis, s’est opposé aux demandes de reconnaissance du statut de service essentiel à chaque fois que la Société l’a présentée selon M. Patry.

Questionné sur la progression des discussions entre la société et le syndicat, il répond : On n’est pas près d’une entente. On est dans un cul-de-sac et ça n’avance pas.

Le syndicat des chauffeurs d'autobus a été invité à commenter l'initiative de la STLévis, mais au moment de rédiger ces lignes, personne n'avait répondu à notre demande.