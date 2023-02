Des Saguenéens veulent commercialiser le premier vélo en bois à pneus surdimensionnés

L'entrepreneur Patrick Simard, en compagnie de trois partenaires d'affaires, planche sur ce projet depuis le début de la pandémie.

Celui qui est aussi propriétaire de la boutique Sportcycle Expert à Chicoutimi œuvre dans le domaine de la réparation et du commerce de vélos depuis plus de 20 ans. L'entrepreneur a eu l'idée, lors de la pandémie, de concevoir un vélo à pneus surdimensionnés, en bois, parce qu'il y avait une pénurie de vélos à l'époque.

Le vélo de Patrick Simard est constitué de frêne. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

ll y avait une grosse pénurie de fatbikes, donc on voyait ça s'en venir qui allait en manquer. On a voulu trouver un produit qui n'était pas comme les autres. On a voulu créer un nouveau produit aussi quelque chose au niveau de la légèreté puis de la durabilité, puis aussi de l'écologie , a expliqué Patrick Simard, propriétaire de Sportcycle Expert.

Coureur des bois

Il a décidé de nommer son vélo, le Coureur des bois , pour rendre hommage aux forêts de la région et du Québec. Le bois qu'il a choisi, le frêne, est selon lui plus léger, en plus de couper les vibrations. Il a d'ailleurs fallu plus beaucoup de patience pour en arriver à ce produit final. Trois ans de travail et des dizaines d'essais. Une fois monté, le vélo ne pèse que 35 livres.

Ça fait 20 ans que je répare des vélos et puis je vois toujours des vélos en carbone cassés, des vélos en aluminium cassés, des vélos en acier qui sont cassés, qui n'ont pas été créés par Patrick Simard. Là donc nous, avec le bois, on se garde une petite gêne là. Mais ce qui est bon avec ça, c'est qu'on va donner une garantie qui est à vie , a ajouté l’entrepreneur.

Des vélos en bois existent déjà. Certaines entreprises québécoises comme SILA Cycles ainsi que Picolo en conçoivent déjà pour la route, mais aussi pour les chemins en gravier. L'entreprise américaine Connor Cycles a elle aussi déjà conçu un prototype en 2017, mais il n'a pas été commercialisé.

Idée bien accueillie

L'idée de Patrick Simard est d'ailleurs bien reçue auprès des amateurs dans le domaine.

C'est un produit qui est très original et qui je pense a sa place puisque qu'on est dans une région aussi, on va se le dire, où il y a une matière première, le bois, qui est très disponible. C'est une belle idée de conception, vraiment. D'ailleurs c'est une personne que je connais qui est à l'origine de ce projet , a fait valoir pour sa part Ismaël Raymond, responsable des communications et du marketing pour le Raid du Fjord.

Ismaël Raymond est responsable des communications et du marketing, Raid du Fjord, une compétition de fatbike hivernale sur fjord du Saguenay . Photo : Radio-Canada / Catherine Paradis

Si jamais le Coureur des bois s'avère être un succès, l'entreprise envisage d'acquérir de la machinerie pour être en mesure de produire encore plus de ces vélos.

Si pour l'instant, Patrick Simard n'a qu'un seul prototype, mais il prévoit en commercialiser cinq au printemps.