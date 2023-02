L’entreprise saskatchewanaise Cameco fournira de l’uranium à l’Ukraine

Selon un communiqué publié par l’entreprise saskatchewanaise, les principales conditions commerciales, telles que le barème de prix, ainsi que le volume et la durée d'approvisionnement, ont été conclues, mais le contrat doit encore être finalisé, ce qui est prévu pour le premier trimestre de l’année 2023.

Selon le directeur général de Cameco, Tim Gitzel, il s’agit du plus important contrat d'approvisionnement jamais signé dans l'histoire de l’entreprise.

Selon le directeur général de Cameco, Tim Gitzel, près de deux tiers de l’électricité en Ukraine est produit par le nucléaire. Photo : Radio-Canada / Chanss Lagaden

Les accords commerciaux entre Cameco et Energoatom ont débuté modestement en 2018 et se sont transformés aujourd'hui en un partenariat stratégique important , précise Tim Gitzel dans le communiqué.

« Nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel en aidant l'Ukraine à sécuriser l'approvisionnement en combustible nucléaire. Notamment en ce temps extraordinairement difficile pour le pays. » — Une citation de Tim Gitzel, directeur général de Cameco

L’entreprise basée à Saskatoon fournira la totalité de l'uranium requis pour les neuf réacteurs des centrales nucléaires de Rivne, de Khmelnytsky et d’Ukraine du Sud.

Le contrat contient aussi une option qui permettrait à Cameco de fournir de l’uranium aux six réacteurs de la centrale de Zaporijia, qui sont actuellement sous l’invasion russe.

Selon le président de l’entreprise Energoatom, Petro Kotin, ce contrat vise à concrétiser l'indépendance énergétique de l'Ukraine.

Le développement de la coopération entre les entreprises dans le domaine de la production et de la fourniture de matières nucléaires est l'une des conditions les plus importantes pour la poursuite du fonctionnement de notre production nationale d'énergie nucléaire en toute sécurité , déclare-t-il.

Les détails de l’entente demeurent confidentiels et ils ne seront pas divulgués, précise le communiqué.

Selon Cameco, cette entente lui permettra de maximiser sa production dans les mines de McArthur River/Key Lake et de Cigar Lake dans le nord de la Saskatchewan.

Nous allions arrêter la production à 15 millions de livres annuellement, mais nous allons maintenant passer à 18 millions de livres. Si les ventes augmentent, nous pourrions même passer à 25 millions de livres. À Cigar Lake, nous allions réduire la production à 13,5 millions de livres. Mais, avec cette annonce, c'est hors de question, il faut rester à 18 millions , indique Tim Gitzel soulignant que l'Ukraine et beaucoup d'autres pays européens de l’Est dépendent en grande partie de la Russie pour s’approvisionner en uranium.

Dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est, c'était la Russie qui fournit l’uranium tout le temps. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, ils [les pays européens] se détournent de la Russie. Je peux vous dire que l'Ukraine n'est pas le seul pays avec lequel nous parlons , précise-t-il.

Selon le professeur associé au Département de génie physique à Polytechnique Montréal, Guy Marleau, le Canada est un joueur clé de l'industrie mondiale de l'uranium.

Les Ukrainiens vont pouvoir se libérer en partie de leur dépendance sur la Russie . Il y a aussi d’autres pays comme la Pologne et la Hongrie où ils ont maintenant des contrats, [et] avec plusieurs sociétés en France et au Canada , affirme le professeur Marleau.

Par ailleurs, Cameco a annoncé des revenus de 524 millions de dollars lors du dernier trimestre de 2022, ce qui représente une hausse du volume d’activités comparativement à la même période en 2021.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert