Une résidente de Toronto a perdu sept membres de sa famille dans le séisme en Syrie

Aya Hammoud raconte que son grand-père, sa femme, ses quatre cousins et leur mère sont morts lorsque le séisme a détruit leur immeuble à logements dans la ville syrienne de Harem, près de la frontière avec la Turquie.

Mme Hammoud, qui est venue au Canada en tant que réfugiée en 2017, explique que les derniers jours ont été vraiment, vraiment durs .

« Je ressens tant de tristesse et de désespoir. La plupart des membres de ma famille sont morts. » — Une citation de Aya Hammoud, résidente de Toronto

La jeune femme de 24 ans raconte dans un entretien téléphonique que les équipes de secours ont récupéré les corps de son grand-père et de sa conjointe mercredi, et que les corps de ses cousins –tous mineurs– et de leur mère ont été retirés des décombres jeudi.

L'aînée a 13 ans. Elle s'appelait Haya. C'était une fille très intelligente. Elle était spéciale. Elle ne méritait pas d'être sous les décombres pendant trois jours , se désole-t-elle en pensant aussi à ses frères et sœurs, Sarah, Qusay et Oday.

Il y a plusieurs années, sa grand-mère et son oncle ont été tués dans un attentat à la bombe dans la guerre en cours en Syrie. Lorsque le séisme a frappé, une autre tante et ses enfants qui vivaient à proximité ont réussi à s'échapper de chez eux.

« Ma tante n'arrêtait pas de me dire à quel point c'était grave. Elle a appelé ça la fin du monde. C'est une catastrophe. » — Une citation de Aya Hammoud, résidente de Toronto

Des équipes de secours locales ont donné la priorité aux survivants des bâtiments détruits où elles pouvaient entendre des voix sous les décombres, souligne Mme Hammoud, qui se demande si davantage aurait pu être fait pour sauver sa famille.

Ils ne cherchaient que les endroits où ils savaient à 100 % qu'il y avait quelqu'un de vivant. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si [mes cousins] avaient été retirés plus tôt, ils auraient peut-être été en vie , pense-t-elle.

Aya Hammoud dit essayer de canaliser son chagrin en incitant les gens à faire des dons pour les secours. C'est ma seule façon de faire face pour l'instant.

Le tremblement de terre de magnitude 7,8 de lundi, suivi de plusieurs répliques puissantes, a ravagé des parties du sud-est de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie, tuant plus de 20 000 personnes et détruisant des milliers de bâtiments.

Des secouristes et des résidents fouillent les décombres d'édifices qui se sont effondrés à Harem, près de la frontière turque. Photo : Associated Press / Ghaith Alsayed

Les répliques ne s'arrêtent pas

Abdulfatah Sabouni, qui vit à Calgary avec sa femme et ses quatre enfants depuis l'arrivée de la famille en tant que réfugiés syriens en 2016, était en voyage d'affaires dans la ville turque de Gaziantep lorsque le séisme a frappé alors qu'il dormait dans son hôtel.

Après environ une minute, j'ai pensé que je devais quitter le bâtiment , raconte-t-il lors d'un entretien téléphonique depuis la Turquie. Tout le monde était dehors, y compris les enfants. Il faisait extrêmement froid et il neigeait .

M. Sabouni, âgé de 46 ans, dit qu'un immeuble voisin s'était effondré et que son hôtel a été rapidement fermé, l'obligeant à se réfugier dans une voiture avec un ami, ces derniers jours. Nous conduisons la voiture dans des zones dégagées où il n'y a pas de construction autour.

« Les répliques ne s'arrêtent pas. Elles provoquent la chute d'autres bâtiments depuis lundi. » — Une citation de Abdulfatah Sabouni, résident de Calgary

Sortir de la ville est difficile, dit-il, car les gens se pressent vers l'aéroport et les centres de transit dans le but de fuir la région. Les gens vivent dans la rue. Beaucoup sont malades ou blessés. Beaucoup de gens ont perdu le contact avec les membres de leur famille.

Les répercussions de la guerre

En Syrie, dans un secteur qui comprend des zones contrôlées par le gouvernement et par des rebelles après plus d'une décennie de guerre, plus de 3100 morts et plus de 5000 blessés ont été signalés jeudi.

Les répercussions de la guerre ont rendu le pays plus fragile avec des infrastructures détruites et un manque d'accès aux choses de base, notamment l'électricité, le carburant et les fournitures médicales.

Environ 6,9 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur de la Syrie avant le tremblement de terre et plus de 6,8 millions de Syriens ont été contraints de fuir leur pays depuis 2011, dont 3,6 millions vers la Turquie, selon les Nations unies.

Marwa Khobieh, directrice générale de la Syrian Canadian Foundation, affirme que bon nombre de ceux qui ont été tués, blessés ou déplacés en raison du tremblement de terre dans le sud-est de la Turquie sont des réfugiés syriens qui y vivaient.

« Ces gens vont d'une crise à l'autre. Ils ont dû fuir leur maison pour des raisons de sécurité et à cause des bombardements. » — Une citation de Marwa Khobieh, directrice générale de la Syrian Canadian Foundation

Mme Khobieh ajoute que les Canadiens d'origine syrienne s'inquiètent pour leurs proches en Syrie et en Turquie.