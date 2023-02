Propos déplacés envers le directeur des pompiers : Julie Dufour défend sa sortie

Elle a fait cette déclaration lors d’une entrevue accordée à Kyk 95,7 mercredi matin.

En entrevue à l'hôtel de ville jeudi matin, la mairesse a rappelé que le syndicat des pompiers réclame la tête du directeur, le rendant responsable du climat toxique. Elle ajoute qu'on lui a rapporté des propos déplacés concernant le directeur des pompiers.

Je dirais qu'il y a d'autres employés qui parlent de l'exécutif syndical et c'est venu à mes oreilles, [qu’il y a eu] des discussions qui sont, je vous dirais, d'une extrême vulgarité et d'un non-respect total qui attaquent une orientation sexuelle. J'ose croire que le fait que le directeur du service incendie est homosexuel, [n’est pas] ce qui cause cette problématique-là. J'ai assez d'éléments pour me poser la question et j'ose croire que ce n'est pas ça , a-t-elle déclaré.

Invité à réagir, le président du Syndicat des pompiers et pompières section locale Saguenay, David Girard, ne comprend pas la sortie de la mairesse. Il mentionne qu'aucun commentaire homophobe n'a été fait par les membres et que la mairesse Julie Dufour mélange plusieurs histoires ensemble.

Les pompiers de Saguenay étaient présents en grand nombre à la séance du conseil municipal, à La Baie. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les négociations en vue du renouvellement de la convention collective des pompiers ont repris mercredi en présence d'un conciliateur.

Mardi, environ 70 pompiers se sont présentés à la séance du conseil municipal. Il y avaient dénoncé le climat de travail.

Avec les informations de Michel Gaudreau et Roby St-Gelais