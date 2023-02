Le chef Alain Trudel devient le nouveau directeur artistique et chef attitré de l’OSTR

Alain Trudel est actuellement chef attitré et directeur artistique du Toledo Symphony Orchestra. Il est aussi directeur artistique du Brott Music Festival et de l’Orchestre de l’Académie nationale du Canada.

Dans son communiqué, l’ OSTR mentionne qu’il est doté d’une personnalité rassembleuse, d’une vision inspirante et d’une qualité artistique indéniable.

Le nouveau chef confirme qu’il aime la proximité avec les gens. Sans dénaturer le travail de l’orchestre, il souhaite rendre les concerts accessibles. Parfois, il y a des gens qui sont un peu timides d’y aller en salle. Ils sentent que peut-être ils ne connaissent pas assez ça. Je veux enlever tous ces tabous-là. Tous les tabous, on les enlève puis on passe un bon moment ensemble et on voit ce qu’il y a d’humain à l’intérieur de la musique.

Des programmes invitants

Il dit que peu importe le genre musical, il y a toujours un message d’humanité à l’intérieur des œuvres musicales. Ce qui est important pour moi, par exemple si on écoute du Beethoven, par exemple la marche funèbre, dans la Symphonie héroïque de Beethoven. C’est pas grave si on ne se souvient pas du nom de la pièce, du nom du compositeur, du nom du mouvement, c’est pas important. L’important c’est d’être ouvert à l’expérience.

Il ajoute que le message que lui envoie le compositeur à travers son œuvre, c’est qu’ on n’est jamais tout seul à vivre ce qu’on vit. C’est ce qu’il souhaite transmettre.

Pour inciter les gens à assister aux concerts, il compte élaborer des programmes très invitants. Dans chacun des programmes, il y a une œuvre majeure, quelque chose à laquelle on peut s’accrocher. Ça nous donne la confiance de découvrir quelque chose d’autre dans un même programme. Le maestro aime également prendre un moment avant le concert pour expliquer les œuvres choisies. L’idée n’est pas de donner une leçon de musique, mais de placer l’œuvre dans son contexte historique. Comme l’histoire se répète, on peut associer des choses qu’on connaît.

Alain Trudel tient à préciser que malgré les efforts pour rendre la musique accessible, il n’est pas question de dénaturer l’expérience. On vient quand même écouter un orchestre. On va vraiment vous donner le meilleur de nous-mêmes dans le répertoire, qui est notre répertoire.

Le maestro ne manque pas de relever que l’orchestre est dans une situation extraordinaire.

Il a grandi avec des chefs de grande qualité et il évolue dans une ville qui chante, il y a des chœurs partout! Il y a vraiment beaucoup à découvrir et à mettre de l’avant . Il se dit honoré de diriger l’ OSTR .

La première programmation du nouveau chef sera dévoilée dans quelques semaines.

D'après une entrevue à l'émission En direct