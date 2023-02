Danielle Smith veut collaborer avec Ottawa, mais pas sans condition

J'ouvre la porte, mais je dois aussi être très claire : si le premier ministre choisit de nous claquer la porte au nez et d'aller unilatéralement de l'avant avec sa Transition équitable ou d'autres cibles ou politiques d'émissions impossibles et arbitraires sans la participation de l'Alberta et sans son accord, l'Alberta s'opposera sans relâche et utilisera tous les outils à sa disposition pour y arriver, a indiqué Danielle Smith lors d’une conférence de presse jeudi.

Elle demande entre autres au gouvernement fédéral de mettre un terme à son plafonnement des émissions de gaz à effet de serre, à son interdiction de produire de l'électricité à partir du gaz naturel et de changer le nom de sa Transition équitable , ce qu’Ottawa a déjà accepté.

Programme de congés de redevance

Danielle Smith a également défendu le plan du gouvernement d’offrir des congés de redevance aux entreprises qui nettoient des puits de pétrole inactifs. Selon elle, aucune entreprise ne veut prendre la responsabilité de nettoyer ces puits, ce qui est injuste pour les propriétaires terriens.

Je pense qu'il y a une responsabilité commune pour examiner ces sites, en particulier ceux qui sont inactifs depuis 20 ans ou plus , a-t-elle indiqué. Nous pensons qu'il y a une sorte d'obligation conjointe [...] parce que les règles environnementales ont changé au fil du temps.

Nous avons toujours été d'avis de permettre aux entreprises de garder une plus grande partie de ce qu'elles gagnent pour pouvoir investir dans les sables bitumineux ou dans le forage , a-t-elle ajouté.

Transfert en santé

Danielle Smith a également profité de la conférence pour commenter les transferts en santé. Selon elle, les premiers ministres ont été déçus et s’attendaient à des parts plus élevées.

Elle croit que l’Alberta devrait recevoir environ 518 millions de dollars additionnels pour le transfert en santé. [Ce montant] est significatif et nous allons pouvoir faire des choses convenables avec ça, mais nous ne laisserons pas d’argent sur la table , a-t-elle affirmé.

Selon la première ministre, les nouveaux fonds seront utilisés pour accélérer les réformes de la santé dans la province, notamment pour réduire les temps d'attente aux urgences, les temps de réponse des ambulances, les arriérés de chirurgie, ainsi que pour recruter plus de travailleurs de première ligne .

Communications avec Artur Pawlowski

Lors de la conférence de presse, Danielle Smith a par ailleurs admis qu’elle avait communiqué avec Artur Pawlowski, accusé de deux infractions liées aux manifestations au poste frontalier de Coutts, l'an dernier, quelques semaines avant son procès. Il est accusé de méfait de plus de 5000 $ et d'avoir interrompu le fonctionnement d'une infrastructure essentielle de manière à la rendre inopérante dans le sud de l'Alberta.

J’avais cherché l'opportunité de demander l'amnistie , affirme Danielle Smith.