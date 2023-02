Thunder Bay accélère sa préparation pour les Jeux d’hiver de l’Ontario de 2024

Le conseil municipal a approuvé lundi soir la composition du comité organisateur. Ses membres assistaient à la réunion vêtus de manteaux noirs ornés du logo des prochains jeux.

Ce sera le plus grand événement multisport, en matière de participation et de sports joués, depuis les Jeux d’été du Canada en 1981 , croit Paul Burke, superviseur du développement communautaire et sportif de la Ville.

Exceptionnellement, les jeux se tiendront deux années consécutives. Ceux de 2022, qui devaient avoir lieu dans le comté de Renfrew dans l’Est ontarien, ont été reportés à début 2023 en raison de la pandémie et doivent se terminer cette fin de semaine.

Les Jeux d’hiver de 2024 se tiendront sur deux fins de semaine, soit du 16 au 19 et du 23 au 26 février. Ceci permettra d’avoir une capacité d'accueil suffisante.

Des millions de dollars circuleront

Les coûts associés à la tenue des Jeux s’élèvent à 2,7 millions $.

De cela, 1,3 million $ proviendra de la province, en plus d’une somme supplémentaire de 100 000 $ en cas de déficit.

La Ville s’est déjà engagée à verser 250 000 $, en plus de réserver 50 000 $ pour les services municipaux qui seront offerts et les frais de location auxquels elle va renoncer. Une portion de cet argent sera tirée d’un fonds de réserve pour les événements.

Pour sa part, la Commission de développement économique et communautaire de Thunder Bay a fourni 200 000 $ en financement.

Tracie Smith croit que tout le monde pourra profiter de la tenue des Jeux d'hiver de l'Ontario à Thunder Bay. Photo : CBC/Sarah Law

C’est une occasion formidable pour la communauté et une excellente façon de mettre en valeur les citoyens et les infrastructures qui s’y trouve , estime Tracie Smith, vice-présidente des Jeux d’hiver de l’Ontario de 2024 et directrice municipale de l’engagement et des initiatives stratégiques.

Les possibles retombées économiques sont estimées à quelque 6 millions $. La Ville compte redonner le profit net aux initiatives locales de sports et loisirs.

Les entreprises locales pourront bénéficier de l’activité générée par le grand nombre de personnes dans la communauté. Nous avons hâte d’en profiter , poursuit Mme Smith.

D’importants préparatifs

Pour l'événement, 3500 athlètes de 12 à 18 ans sont attendus à Thunder Bay. Selon M. Burke, ce sera la crème de la crème de leurs divisions respectives. Plus de 1000 bénévoles s’ajouteront.

L’évaluation des infrastructures sera bientôt terminée et les partenariats entre entreprises, bénévoles et employés municipaux commencent à voir le jour.

De plus, la Ville est parvenue à obtenir 400 000 $ en subventions pour financer le déplacement des athlètes, qui seront accompagnés de membres de leurs familles, d'amis et de supporteurs.

Au total, entre 24 et 30 sports sont prévus au programme des Jeux d’hiver, dont plusieurs parasports.

Je crois que [chaque sport] offre un produit différent aux spectateurs. C’est l’un des grands avantages. Tout le monde dans la communauté peut venir regarder et encourager des athlètes de partout en Ontario , indique Mme Smith.

Le comité organisateur continue de chercher des membres pour ses nombreux sous-comités à l’approche des compétitions.

Avec les informations de Sarah Law de CBC