Une ferme de Lorrainville produit le meilleur lait biologique du Québec

Le lait biologique de la ferme JMA Gauthier au Témiscamingue remporte le certificat Or Lait’Xcellent Bio, qui confirme sa première place à travers le province.

La copropriétaire Annick Gauthier a découvert la bonne nouvelle en trouvant dans son courrier le certificat en question, émis par les Producteurs de lait du Québec.

C'est une belle tape dans le dos. Je savais que régionalement on était bons parce que ça faisait une couple d'années qu'on allait chercher l'or, le bronze, l'argent… Mais bio au provincial, j'étais comme : "ben voyons!". J'étais très fière , s’exclame la productrice.

Jacquelin Gauthier (à droite) est copropriétaire de la ferme JMA Gauthier avec sa fille, Annick (à gauche). Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Son père, Jacquelin Gauthier, qui est aussi son associé, se réjouit lui aussi de l'évolution de cette ferme de troisième génération. C'est que les autres vont avoir de la misère à nous suivre! lance-t-il à la blague.

La norme québécoise exige un seuil maximal de 121 000 bactéries individuelles totales par mililitre de lait (CBI/ml) et de 400 000 cellules somatiques. La ferme JMA Gauthier a obtenu une moyenne situé entre 3000 et 5000 CBI/ml et autour de 88 000 pour le deuxième indicatif. Pour être qualifiée à recevoir ce prix, une ferme doit obtenir la meilleure moyenne annuelle.

Un virage biologique avantageux

La copropriétaire Annick Gauthier a découvert la bonne nouvelle en trouvant dans son courrier le certificat Or Lait’Xcellent Bio. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

La seule ferme laitière certifiée biologique de l'Abitibi-Témiscamingue compte une quarantaine de vaches. Au pâturage, été comme hiver, elles circulent librement dans l'étable. Annick Gauthier explique que pour obtenir sa certification biologique en août 2021, il a fallu construire un bâtiment pour permettre la liberté de mouvement des animaux. Finalement, on n'y a vu que des avantages, donc c'était un bon coup , estime-t-elle.

Annick Gauthier ne s’en cache pas : c’est un défi lancé par la propriétaire de la fromagerie Fromage au Village de Lorrainville qui l’a incité à obtenir sa certification.

« L’idée m’a trotté en tête pendant un mois et je me suis dit que mon père avait déjà une régie de 80% bio. C’est juste qu’on n’avait pas le courage d’enclencher toute la paperasse. Maintenant, le bio c’est un peu mon bébé. » — Une citation de Annick Gauthier, copropriétaire

Bientôt du lait biologique témiscamien à boire ?

La productrice laitière et la fromagère caressent d'ailleurs l'idée de vendre du lait biologique directement aux consommateurs. Je suis assez attachée à l'idée de pouvoir trouver ma propre pinte de lait sur la tablette d'épicerie , avoue Annick Gauthier.

La ferme JMA Gauthier, à Lorrainville, a remporté l'honneur du meilleur lait bio au Québec. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le plus grand défi au quotidien demeure la conciliation travail-famille, estime la mère de quatre enfants. Son frère Maxime Gauthier, qui s'implique déjà beaucoup à la ferme, rejoindra éventuellement son père et sa sœur au rang des actionnaires.